Взрывом снесло крышу Ответственность за трагедию в Зеленодольске могут возложить на врача психдиспансера

В России после взрыва газа в Зеленодольске могут изменить порядок принудительного лечения психбольных. Поручение рассмотреть этот вопрос вчера дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ему доложили, что, по предварительной версии, взрыв мог устроить 87-летний мужчина. Его родственники в день трагедии обращались в больницу с жалобами, что он «угрожает уничтожить квартиру», однако в госпитализации было отказано. Следователи возбудили уголовное дело против медицинского работника. Господин Бастрыкин поручил «проанализировать практику принудительного лечения в регионе, оценив проблему комплексно».



Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против медицинского работника, который отказал «в госпитализации мужчины, действия которого впоследствии привели к трагедии» — взрыву газа в девятиэтажном доме в Зеленодольске. Сам 87-летний мужчина скончался на месте. О расследовании дела доложили вчера на совещании председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

По предварительным данным, как пояснили „Ъ“ в СУ, в день трагедии 29 марта погибшего мужчину — хозяина квартиры, где произошел взрыв, родственники пытались госпитализировать в Зеленодольский психоневрологический диспансер. Они жаловались, что он «злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру». Однако сотрудники учреждения отказались его госпитализировать. Имя врача, который принял такое решение, в СУ пока не называют.

Напомним, ЧП случилось вечером минувшего понедельника — сообщение в МЧС поступило в 22:44. В результате взрыва в кирпичном доме на Ленина, 39а обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже.

Труп пожилого мужчины обнаружили на месте. Еще пять человек госпитализировали, а одному оказали помощь на месте, отчитался Минздрав региона. Однако позже, уже в больнице, умерла 70-летняя женщина, которая поступила в реанимацию в тяжелом состоянии. Таким образом, ЧП привело к двум смертям.

В доме проживали 96 человек. Жильцов эвакуировали. Большинство из них разместились у родственников, 18 человек — в пункте временного размещения, организованном на базе местного санатория «Волга».

Власти создали оперативный штаб в связи с ЧП. На место выезжал начальник главного управления МЧС по Татарстану Рафис Хабибуллин, а также представители правоохранительных структур и местные чиновники. В спасательной операции было задействовано 62 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России — 33 человека и 10 единиц техники.

Вчера сотрудники МЧС окончили разбирать завалы после обрушения части дома. Новых пострадавших не нашли. Обследование разрушенных квартир показало, что, по предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. На территории Зеленодольска ввели режим ЧС. Дом, отключенный от газоснабжения и электроснабжения, проверяют на пригодность.

Всего следователи изначально возбудили три уголовных дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Позже дела были объединены в одно производство. Расследование контролирует прокуратура республики. «Назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в СУ.

В свою очередь на совещании в СКР Александр Бастрыкин поручил «рассмотреть вопрос о внесении предложений об изменении порядка принудительного лечения» лиц, страдающих психическими заболеваниям. Он считает необходимым «вновь обратить внимание на проблемы» совершения ими «общественно опасных деяний». Отдельно руководителю СУ по Татарстану Валерию Липскому поручили «проанализировать практику принудительного лечения в регионе, оценив проблему комплексно».

Кирилл Антонов