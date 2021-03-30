Сборная России открыла счет поражениям

Первую осечку в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года сборная России допустила в третьем туре. Мартовский блок матчей она завершила, проиграв на выезде очень слабо начавшей цикл словацкой команде — 1:2.

Этот бы тот случай, когда всего несколько дней полностью меняют расклад в матче. Перед стартом отборочного цикла словаки представлялись тем соперником, на которого сборная России с ее проблемами должна посматривать если не со страхом, то с опаской. После двух туров цикла правильно вроде бы было воспринимать словацкую команду как слишком очевидного аутсайдера. Пока россияне побеждали мальтийцев и словенцев, она неприятно удивляла всех, кто за нее переживал, скверными результатами и скверной игрой. То есть формально две ничьи — это, конечно, не катастрофа. Но тут важно, с кем ничьи — со сборными Кипра и Мальты, слабейшими в группе H, поставщиками очков.

Впрочем, реальность была для российской команды не такой сладкой, как рожденные свежими событиями представления о расстановке сил. Она сразу зарядила свое любимое оружие, набросив на словаков паутину прессинга. Те как-то поразительно легко ее разорвали, а контратака вылилась в такой пас в штрафную, что странно, как два словака по очереди не смогли пробить по катившемуся возле них мячу.

Дальше был долгий отрезок однообразного и не очень-то радующего глаз футбола. Энергосбергающий режим сборная России включать вроде бы не собиралась, но ее игре, насыщенной перемещениями, все равно как-то жутко не хватало остроты, которой в субботу было немало в сочинской встрече со словенцами. А Артем Дзюба, ее герой, был вынужден соприкасаться с мячом исключительно взглядом. Словаки, кажется, все-таки тщательно готовились к этому матчу — знали за кем и как в первую очередь присматривать, а еще знали, что со сборной России мягкость не прокатит — нужно стараться быть максимально жесткими. И не беда, что после того выпада, загубленного неловкостью форвардов, не склеивается впереди. Главное, что не склеивается и у соперника.

Ближе к концу первого тайма хозяева слегка оживились и заработали угловой. И подтвердили представления о себе как о команде, которая, может, в целом и неказиста, но стандарты исполнять умеет. Милан Шкриньяр, ярчайшая словацкая футбольная звезда, полчаса с лишним занимался в основном как раз тем, что контролировал Дзюбу. Теперь защитнику «Интера» выпала возможность пойти в чужую штрафную, и он ей воспользовался идеально — просочился на свободный пятачок и замкнул подачу Роберта Мака. Словаки повели.

Перед перерывом оживилась и сборная России. Словаки отбивались кое-как, но отбились — благодаря своему вратарю Душану Куцяку. Навес Александра Головина на прокравшегося к вратарской Марио Фернандеса был идеальным, удар головой Фернандеса — весьма неплохим. Куцяк остановил мяч на «ленточке».

В перерыве тренер сборной России Станислав Черчесов скорректировал акценты в пользу атаки, отправив на поле вместо ветерана Юрия Жиркова резвого Андрея Мостового. Вернее так — видимо, думал скорректировать. Но атаковали, как ни странно, больше словаки, словно то попадание Шкриньяра избавило их от всех комплексов сразу. Не попавшего в игру Мостового — редчайший случай — Черчесов усадил обратно на скамейку через 20 минут.

Но сборная России, помучившись, все-таки отыгралась. В этой атаке Артем Дзюба, наконец, сыграл привычную роль «столба», опорного пункта, сделав скидку под удар Далера Кузяева. Тот пробил недурно, но Куцяк снова среагировал, отбив мяч длиннющей ногой. А на отскок первым успел Марио Фернандес, среди многочисленных достоинств которого неожиданно обнаружилось умение выживать в плотной борьбе с двумя оппонентами внутри штрафной и запихивать в сетку «мусорные» голы.

Ничья, однако, продержалась лишь три минуты. До нехитрой словацкой комбинации, которую в смертельно опасную превратила лакуна, оставленная сборной России в штрафной. В нее просочились пас от Томаша Губочана и откликнувшийся на него Роберт Мак, другой футболист, когда-то игравший за «Зенит». Мак, получив мяч, ошарашил, двинувшись в противоположную от ворот сторону, к границе штрафной. Но в этом движении, как выяснилось, был несомненный смысл, потому что Мак действительно позицию для разящего удара нашел.

Сборная России, разумеется, добывала шансы, чтобы еще раз догнать хозяев. И однажды Дзюба головой пробил, казалось, так, что мяч обязан влететь в дальний угол — тем более, его полет старался подправить набегавший Головин. Но не вышло. Сборная России проиграла, хотя, строго говоря, ее положение в группе по-прежнему остается довольно прочным. В компании нестабильных, несущих потери в матчах с «карликами» соперников и шесть очков после трех туров — приличная сумма.

Алексей Доспехов