Подчистили ряды полиции В Самаре в пять раз выросло число преступлений с участием сотрудников МВД

В Самаре с 2017 года в пять раз выросло число преступлений, совершенных сотрудниками полиции. Большая часть из них связана с превышением должностных полномочий, служебным подлогом, а также получением взятки. По итогам предварительных расследований, более 92% уголовных дел этой категории направляются в суд для рассмотрения по существу. В числе последних коррупционных скандалов в самарской полиции была ситуация с замглавы городского управления МВД России, начальником и полковником полиции Вячеславом Хомских, которого заподозрили во взаимодействии с организованной преступностью.

Число преступлений, совершенных сотрудниками полиции в Самарской области с 2017-го по минувший год, выросло с 34 до 171. Об этом сообщается в ответе региональной прокуратуры на запрос депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева.

«Большая часть преступлений, совершенных сотрудниками полиции,— это превышение должностных полномочий, служебный подлог, а также получение взятки»,— говорится в документе.

По информации надзорного ведомства, за прошедшие два года в Самарской области резко выросло число преступлений с участием полиции. По итогам предварительных расследований, более 92% уголовных дел этой категории направляются в суд для рассмотрения по существу, сообщается в ответе прокуратуры региона на запрос парламентария.

Так, в 2016 году окончено производство 58 преступлений этой категории, в 2017 году расследовано 34 преступления, в 2018 году, 2019 году и 2020 году расследовано 45, 156 и 171 преступление, ­соответственно.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Александр Винников был назначен на свой пост с лета 2017 ­года.

Вчера на заседании губернской думы после отчета Александра Винникова о деятельности полиции в регионе за 2020 год депутат Михаил Матвеев отметил, что в отчете отсутствует информация о преступлениях, которые совершаются полицейскими. «Как вы оцениваете столь печальные результаты деятельности по противодействию преступным проявлениям в рядах полиции? Что происходит с воспитательной работой, и почему не управление собственной безопасности, а ФСБ чаще всего выявляет преступников в ваших рядах?»— поинтересовался ­депутат.

«Чистить ряды полиции нужно. Что касаемо выявляемости, то две трети преступлений выявлены службой собственной безопасности. Выявлять — это одна из функций сотрудников ФСБ. Я пришел в 2017 году, у меня с тех пор нет охраны, я от нее отказался. И за время моей работы нет ни „Законовских“, ни „Гафуровских“, ни „Рыжовских“. В 2017 году мы привлекли две банды, в 2018-м — четыре, в 2019м — две, в 2020м — четыре»,— пояснил Александр ­Винников.

Среди прочих рекомендаций полиции Михаил Матвеев предложил рекомендовать усилить профилактику преступлений, совершаемых сотрудниками МВД.

В числе последних коррупционных скандалов в самарской полиции была ситуация с замглавы городского управления МВД России, начальником и полковником полиции Вячеславом Хомских. Его подозревают во взяточничестве (п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следователей, в 2011 году силовик получил автомобиль ВАЗ212140 стоимостью 301 тыс. руб. «за покровительство» от представителя влиятельной самарской ОПС «Законовские». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля.

В июне минувшего года в отношении экс-начальника МУ МВД России «Сызранское» Андрея Гусарова было возбуждено уголовное дело о взяточничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Расследование дела завершено, оно передано в суд. По данным следствия, в период с сентября 2019-го по июнь 2020 года обвиняемый получил через посредника 850 тыс. руб. от требуемой суммы взятки в 900 тыс. руб. По информации правоохранителей, деньги передавались за помощь взяткодателю и юрлицу, которое он представляет, а также «за общее покровительство и попустительство по службе». Андрей Гусаров содержится под стражей.

Ани Айвазян