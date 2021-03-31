На границе все спокойно

Несмотря на то, что сроки установления границ между регионами России, поставленные правительством РФ, истекли, далеко не все регионы успели завершить эту работу. Среди них Оренбургская и Ульяновская области, где, как отмечают в минземимущества правительства Татарстана, остались проблемные участки границы, но нет специального исполнительного органа, который выполнял бы эти работы. В минстрое Ульяновской области отмечают, что особых проблем и противоречий по установлению границ нет, но подтверждают, что исполнительные работы по формированию и установлению границ ведет специальное ведомство в Татарстане. В профильном комитете регионального заксобрания полагают, что ситуация связана с дефицитом бюджетных средств в Ульяновской области.

В минувшую субботу министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в своем пресс-релизе сообщило о совещании, прошедшем под руководством президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, на котором глава минзем­имущества Фаниль Аглиуллин сообщил о ходе работ по установлению границ между Республикой Татарстан и соседними регионами. По его словам, в ходе этих работ изначально было обнаружено свыше 570 проблемных участков, но «на сегодня по 85% из них вопросы сняты». Однако, по его словам, заморожено согласование границы с Удмуртией, поскольку там не был определен исполнитель этой работы, аналогичная ситуация, по словам министра, в Ульяновской и Оренбургской областях, где также «не определен исполнитель работ по установлению границ, в связи с этим все проектные работы ведутся силами Фонда пространственных данных Республики Татарстан». Ранее, в феврале, минземимущества отмечало, что на границе с Ульяновской области на сегодня имеется восемь проблемных участков с неопределенными границами.

Заметим, по поручению правительства РФ, регионы должны были завершить работу по установлению границ между ними и внесению этой информации в ЕГРН до 2021 года.

Получить комментарии минземимущества Татарстана не удалось, на официальный запрос „Ъ“ министерство не ответило. Глава Фонда пространственных данных Республики Татарстан (ГБУ) Руслан Комаров пояснил „Ъ“, что в каждом субъекте в целях исполнения поручения был определен соответствующий ответственный государственный орган (в Татарстане это минземимущества, а в Ульяновской области — минстрой), «а далее каждый субъект еще определяет исполнителя работ — либо по конкурсу, либо по госзаданию государственной организации». Проблемы по границам между субъектами, по его словам, возникали из-за того, что раньше каждый регион самостоятельно вел землеустроительные работы, а не в едином проекте, без согласования с соседями, из-за чего и возникали «наложения». Задача сегодня — провести необходимые картографические работы и анализ всех данных по границам, а затем согласовать их. «И согласование документов может быть оперативным в том случае, если с обеих сторон есть соответствующие исполнители этих работ. В Ульяновске есть ответственный орган и рабочая группа, но исполнительного органа нет, фактически всю работу выполняет наш Фонд пространственных данных»,— отметил господин Комаров. Впрочем, он отметил, что «оба субъекта заинтересованы в продвижении этой работы», хотя она могла бы быть выполнена более оперативно при наличии специального исполнительного органа. Как таковых территориальных претензий по проблемным участкам, по его словам, нет, все связано только лишь с необходимостью приложения усилий по анализу всей ­информации.

Директор департамента архитектуры и градостроительства минстроя Ульяновской области Софья Тюрина подтвердила „Ъ“, что ответственным органом по установлению границ является минстрой, а работу по установлению границ ведет Фонд пространственных данных Республики Татарстан. «Сбор исходных данных и подготовка самого проекта — это их работа, а мы — согласующий орган. Но мы с этим исполнителем работаем в очень плотном контакте и обеспечиваем согласование»,— сказала госпожа Тюрина, заметив, что с согласованием у них «задержек не было», «как только Татарстан представлял материалы, так сразу назначались заседания по согласованию». По ее словам, работы по завершению определения границ и внесению их в реестр будут завершены «в ближайшее время». Впрочем, когда конкретно, Софья Тюрина не уточнила. На следующей неделе планируется, что специалисты Фонда пространственных данных РТ прибудут в Ульяновск для очередного согласования границ.

По мнению председателя профильного комитета заксобрания Ульяновской области Дмитрия Грачева, отсутствие в Ульяновской области исполнительного органа по определению границ, скорей всего, связано с дефицитом бюджетных средств, когда это направление деятельности было определено облправительством как непервоочередное. «Я обязательно займусь этой ситуацией и поинтересуюсь причинами задержек»,— добавил ­депутат.

Сергей Титов, Ульяновск