СК организовал проверку по факту отравления пяти детей на Кубани

Следователи выясняют обстоятельства госпитализации пяти детей в станице Переяславской Брюховецкого района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю во вторник, 30 марта 2021 года.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, дети в возрасте от 4 до 15 лет были доставлены из частного дома в больницу с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным СК, накануне отец семейства установил в доме газовый котел. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия», - говорится в сообщении Следкома.

Как сообщил «Кубань 24» в прокуратуре Кубани, в момент инцидента в доме находились две семьи: к хозяевам, у которых двое детей, приехали родственники с тремя детьми. Взрослые находились в трезвом состоянии. Утечка газа произошла из-за того, что в доме задуло газовый котел, который был переоборудован без необходимого согласования с газовой службой.

Наталья Решетняк