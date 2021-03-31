Производство пошло вразнос

Пермские промышленники все чаще перепрофилируют в коммерческую недвижимость избыточные заводские площади. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, корпуса завода «Телта» и бывшего предприятия «Велта» сменят назначение. Собственники «Телты» перепрофилируют свое здание площадью почти 10 тыс. кв. м под административный центр. Бывший корпус «Велты» (14 тыс. кв. м) станет многофункциональным центром производственно-складского и торгового назначения. Эксперты отмечают, что в районе «Телты» есть спрос на офисные помещения, однако БЦ, расположенные в этом районе, конкурируют между собой за арендаторов. Идею редевелопмента здания «Велты» под многофункциональный центр собеседники считают удачной.



В Перми готовится редевелопмент двух крупных объектов. По данным „Ъ-Прикамье“, производственные корпуса завода «Телта» и бывшего предприятия «Велта» перепрофилируют под административный и многофункциональный центры, соответственно. Проекты реализуют в течение этого года. Редевелопментом корпуса «Телты» (ул. Окулова, 75, корп. 2 и 3) занимаются собственники завода. Коммерческим управлением зданием «Велты» (ул. Героев Хасана, 105, корп. 6) и подбором его арендаторов займется корпорация «Перспектива». Руководитель ООО «Перспектива–Сделки с гарантией» Владимир Онянов сообщил „Ъ-Прикамье“, что соглашение с собственником здания уже подписано. Кроме того, специалисты «Перспективы» консультируют представителей «Телты» по дальнейшему использованию заводского корпуса.

Площадь зданий «Телты» по ул. Окулова, 75 составляет 9,7 тыс. кв. м. По сведениям 2gis.ru, объект насчитывает 3, 4 и 9 этажей. Возглавляет ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Игорь Морозов, один из основных совладельцев завода. Площадь комплекса завода составляет 70–80 тыс. кв. м. В 2020 году сообщалось, что на 10–20 тыс. кв. м территории завода может открыться «Технопарк Пермь», однако о дальнейшей судьбе проекта ничего неизвестно.

Игорь Морозов сообщил, что в здании производственного корпуса идет ремонт. Сюда переведут заводские проходные, отдел кадров, коммерческие службы «Телты» и откроют здесь столовую для работников предприятия. По словам гендиректора «Телты», предприятие будет сотрудничать с инвесторами, готовыми организовать столовую. «Нам необходимо закрыть потребности своего предприятия, но свободные площади мы можем сдавать в аренду»,— рассказал господин Морозов. Конкретные сроки открытия административного корпуса собеседник не назвал, но отметил, что здание начнет функционировать, возможно, летом.

По словам Владимира Онянова, возле соседнего автосалона «Телта-МБ» (у салона и завода одни владельцы) организована парковка для будущего административного центра. «Мы взаимодействуем с руководством „Телты“, подыскиваем инвесторов для кафе-столовой, консультируем по другим направлениям использования здания»,— заметил господин Онянов.

Площадь бывшего здания «Велты» (рядом с ТЦ «Шоколад», ул. Героев Хасана, 105, корп. 6) 14 тыс. кв. м (4 и 5 этажей). Владельцем объекта является пермский предприниматель Леонид Соснин, собственник находящихся в стадии ликвидации ООО «Технопарк Промсвязь» и ООО «Семейная стоматология на Степана Разина». Согласно kartoteka.ru, господин Соснин возглавляет ООО «УК „Городская стоматологическая поликлиника №5“», АО «Городская стоматологическая поликлиника №5» и ООО «Семейная стоматология». Год назад предприниматель продавал за 470 млн руб. комплекс зданий по ул. Степана Разина, 32 (за Цирком). Связаться с Леонидом Сосниным „Ъ-Прикамье“ не удалось.

В одном из бывших корпусов «Велты», по предварительным планам, откроют многофункциональный центр производственно-складского, инфраструктурного, торгового и административно-офисного направления. Рассматривается также вариант создания апартаментов. Авторы проекта рассчитывают привлечь на свои площади инновационные направления бизнеса. Концепция еще разрабатывается, но уже решено, что площади будут сдавать по невысокой цене, и внутренний ремонт помещений центра арендаторы проведут сами. Объект получит название VELTA.

«Учитывая, что первый корпус на Окулова, 75 практически заполнен, на первом этаже функционирует МФЦ, можно говорить, что в том районе есть спрос на помещения. А корпус на „Велте“ по местоположению действительно больше подходит для развития складского и торгового направления»,— заметил директор АН «Этажи» в Перми Алексей Терентьев. Эксперт отметил, что, в связи со снижением арендных ставок на рынке коммерческой недвижимости в 2020 году, срок окупаемости таких объектов увеличился. «Скорее всего, горизонт окупаемости, с учетом затрат на переформатирование, может превысить 10 лет»,— предположил господин Терентьев.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев считает, что если большую часть площадей в корпусе «Телта» займут заводские службы, то оставшиеся помещения заполнить арендаторами удастся. При этом среди БЦ, расположенных в этом районе, наблюдается большая конкуренция. Недалеко находятся БЦ «Бажов», «Серго», «Садко», где имеются свободные площади. «Новых арендаторов появляется крайне немного, и БЦ борются за них, стабильных и платежеспособных, переманивая их к себе»,— констатировал гендиректор АН «Респект».

Использование корпуса «Велты» под комплекс промышленного, складского и торгового направлений господин Ананьев считает удачной идеей. Эта территория представляет собой промышленный кластер, где, скорее всего, подберутся арендаторы, которые будут дополнять друг друга, отметил собеседник.

Евгения Ахмедова