С руководителей ТД «Юг Масло» из станицы Тбилисской хотят взыскать 9,6 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Торговый Дом “Юг Масло”» Денис Дорошенко подал заявление в Арбитражный суд Краснодарского края с целью привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. С Надежды Афингендиной, Александра Евтушенко и Игоря Кондратенко планируют взыскать 9,6 млн руб., говорится в материалах ЕФРСБ.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в июне 2020 года ООО «Торговый Дом “Юг Масло”»было признано банкротом.

С заявлением о признании общества несостоятельным в декабре 2019 года обратилась Елена Билоус. Сумма кредиторской задолженности составляет 9,6 млн руб. Из которых 8,1 млн руб. задолженность, 63 тыс. руб. судебные расходы, 1,4 млн руб. проценты за пользование чужими денежными средствами.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый Дом “Юг Масло”» зарегистрировано в станице Тбилисской Краснодарского края в 2013 году. Уставный капитал общества – 10 тыс. руб. Является собственностью иностранных граждан и лиц без гражданства.

Наталья Решетняк