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Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Варю Мачалину ждут в Москве в апреле

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

26 марта на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Волгоград-ТРВ» мы рассказали историю восьмилетней Вари Мачалиной из Волгоградской области («Плыть и идти», Артем Костюковский). У девочки несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости, которые легко ломаются. Варя перенесла несколько операций по установке штифтов, которые укрепляют кости. Но недавно штифт в правой голени начал гнуться, девочке снова больно ходить. Нужна срочная операция. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 769 600 руб.) собрана. Родители Вари благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.


Всего с 26 марта 11 046 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «России 1», ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Алтай», «Башкортостан», «Смоленск», «Псков», а также 139 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 25 детям на 41 898 785 руб.

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