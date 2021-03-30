30 марта, вторник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

Суд прекратил дело о банкротстве абинского ЖСК «Купидом» из-за недостатка средств

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по делу о банкротстве ЖСК «Купидон» в связи с отсутствием источника финансирования, следует из материалов ЕФРСБ. О прекращении ходатайствовал конкурсный управляющий Алексей Гусев. 

ЖСК «Купидом» было признано несостоятельным в октябре 2019 года по заявлению  ООО «Авангард». Сумма задолженности перед кредитором составила 505 тыс. руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфаск», ЖСК «Купидон» зарегистрировано в Абинском районе Краснодарского края в 2013 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Председателем указана Лера Колосова. Она же является председателем и руководителем еще шести организаций, включая ЖСК «Добрыня», ЖСК «Купидом 3», ЖСК «Купидом 4», ТСЖ «Солнечная аллея» и др. Чистая прибыль ЖСК «Купидом» по итогам 2019 года составила 21 тыс. руб.

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя