Суд прекратил дело о банкротстве абинского ЖСК «Купидом» из-за недостатка средств

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по делу о банкротстве ЖСК «Купидон» в связи с отсутствием источника финансирования, следует из материалов ЕФРСБ. О прекращении ходатайствовал конкурсный управляющий Алексей Гусев.

ЖСК «Купидом» было признано несостоятельным в октябре 2019 года по заявлению ООО «Авангард». Сумма задолженности перед кредитором составила 505 тыс. руб.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфаск», ЖСК «Купидон» зарегистрировано в Абинском районе Краснодарского края в 2013 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Председателем указана Лера Колосова. Она же является председателем и руководителем еще шести организаций, включая ЖСК «Добрыня», ЖСК «Купидом 3», ЖСК «Купидом 4», ТСЖ «Солнечная аллея» и др. Чистая прибыль ЖСК «Купидом» по итогам 2019 года составила 21 тыс. руб.

Наталья Решетняк