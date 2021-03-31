«Полисан» принял Bayer близко к сердцу

Фирма «Полисан» в конце этого года начнет выпускать в Петербурге кардиологический препарат «Ксарелто» в рамках стратегического партнерства с Bayer по локализации рецептурного портфеля компании в России. Объем выпуска продукции составит 6,5 млн упаковок ежегодно, что должно покрыть 100% потребностей российского рынка. По мнению экспертов, инвестиции в запуск составят несколько миллионов евро, локализация предоставит производителю преимущества в сфере госзакупок.

Как стало известно “Ъ”, Bayer и НТФФ «Полисан» планируют в конце текущего года приступить к коммерческому выпуску кардиологического препарата «Ксарелто» на площадке «Полисана» в Санкт-Петербурге. Об этом изданию рассказали в компании Bayer, не уточнив инвестиции в запуск нового продукта. В НТФФ «Полисан» подтвердили данную информацию, однако также отказались комментировать финансовую сторону проекта. По словам собеседников издания на фармацевтическом рынке, в зависимости от того, какие стадии производства подлежат трансферу и какая инфраструктура для этого понадобится, объем вложений может составить «несколько миллионов евро».

Отвечая на вопрос, касающийся глубины локализации, в «Полисане» отметили, что это будет полный цикл производства готовой лекарственной формы. Ранее заявлялось, что в рамках стратегического партнерства между Bayer и «Полисаном» объем совместных инвестиций в проекты по локализации производства инновационных препаратов составляет около €10 млн.

После запуска объем выпуска препарата на мощностях российского предприятия составит около 6,5 млн упаковок ежегодно, что, по утверждению производителя, покроет 100% потребностей российского рынка. Эксперты также подтвердили “Ъ”, что этот объем находится на уровне текущего потребления препарата в РФ за прошлый год. «Производственные мощности позволят увеличивать объем выпуска продукта в случае повышенного спроса»,— уточнили в компании.

Фирма «Полисан» производит четыре оригинальных препарата: «Циклоферон», «Цитофлавин», «Реамберин» и «Ремаксол». В настоящее время на предприятии локализованы препараты компании Stada («Мексиприм», «Моксифлоксацин»), компании Bayer («Ультравист», «Гадовист», «Магневист»), а также компании Pfizer («Яквинус», «Зивокс»). В ближайшие годы «Полисан» планирует запустить производство несколько новых препаратов для таких областей медицины, как кардиология, гастроэнтерология, гериатрия, онкология. Ежегодный объем выпуска предприятия — 20 млн упаковок лекарственных препаратов. В 2020 году было выпущено более 26 млн упаковок на сумму свыше 8 млрд рублей.

По данным DSM Group, «Ксарелто» является лидером среди брендов по продажам на фармацевтическом рынке в рамках своей продуктовой группы. По словам Павла Расщупкина, директора по аналитике аналитической компании «АРЭНСИ Фарма», в настоящее время «Ксарелто» представлен как в государственных тендерах (40%), так в розничном канале (60%), до недавнего времени он не имел прямых конкурентов в рамках МНН. Объем продаж препарата в 2019 году составил почти 11 млрд рублей, а по итогам 2020 года — 17,3 млрд рублей, уточняют в DSM Group. Его доля в общем объеме продаж лекарственных средств составила 0,69 и 0,98% в 2019 и 2020 годах. «Препарат имеет большое количество дозировок, цена которых варьируется от 1000 до 9800 рублей. Средневзвешенная стоимость упаковки по итогам 2020 года составила 3711 рублей»,— добавляют эксперты.

Господин Расщупкин полагает, что локализация препарата даст производителю преимущества в первую очередь в будущей конкуренции в сфере госзакупок, которой, вероятнее всего, не избежать, так как в конце 2020 года был зарегистрирован отечественный аналог от компании «Медисорб». Помимо этого, у производителя появится возможность большей ценовой свободы, так как с учетом экономической ситуации издержки по данному препарату после локализации, очевидно, будут меньше затрат на импорт готовой лекарственной формы.

Дмитрий Чагин, директор союза в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств и медицинской техники «Медико-фармацевтические проекты. ХХI век», выразил уверенность в том, что препарат имеет хороший экспортный потенциал. При этом Захар Голант, гендиректор компании «Балтфарма», указывает, что это будет зависеть от коммерческого соглашения между двумя компаниями, а также от рыночных позиций локального партнера на внешних рынках.

Мария Кузнецова