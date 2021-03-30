Росавиация ограничила полеты в Турцию из аэропортов Кубани

Рейсы в Турцию и Великобританию не будут выполняться из 13 российских аэропортов, включая Краснодар и Сочи. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на телеграмму Росавиации от 29 марта 2021 года. С чем связано такое решение не сообщается.

Напомним, 25 марта краевой оперативный штаб сообщил о возобновлении с 1 апреля международного авиасообщения из аэропортов Краснодара и Сочи.

«Турция – традиционно самое популярное, а для некоторых жителей региона почти родное направление пока остаётся закрытым. То же касается Великобритании, но, откровенно говоря, туда собиралось значительно меньше кубанцев, да и прямых рейсов не было. Это удар по всем: туроператорам, которые анонсировали чартерные программы в Турцию, авиакомпаниям, готовым запустить новые рейсы в Стамбул и Анталью и аэропортам, которые без международки теряют миллионы», - прокомментировали в пресс-службе кубанских аэропортов.

Наталья Решетняк