Жители Новороссийска готовят митинг против строительства детсада рядом с Пионерской рощей

В Новороссийске группа активистов, выступающих за сохранение особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Пионерская роща», намерены провести митинг против строительства детского сада и батутного центра на прилегающем к ООПТ участке (о строительстве стало известно в начале февраля 2021 года).

Мероприятие, в котором планируют принять участие до 400 человек, намечено на 11 апреля. Соответствующее уведомление подано на имя главы города Игоря Дяченко.

Кроме того, на платформе Change.org создана петиция «За сохранение Пионерской рощи». Она адресована администрации Краснодарского края.

В петиции говорится, что депутатами городской думы Новороссийска была установлена граница особо охраняемой природной территории «Пионерская роща». На прилегающем участке администрация города решила строить детский сад, после чего стало ясно, что при установлении границ рощи в ее территорию не вошел ручей, питающий корни деревьев ее юго-восточной части, что грозит уничтожением «молодняка». Также авторы документа просят привлечь к ответственности виновных за вырубку 22 ясеней на территории ООПТ, которая произошла в феврале, перед началом строительства. В настоящий момент петицию подписали 2 300 человек.

Однако власти города настаивают, что участок, на котором планируется строительство, никакого отношения к Пионерской роще не имеет.

Наталья Решетняк