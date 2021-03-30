Лидеры 25 стран, ВОЗ и ЕС хотят создать международный договор о сотрудничестве на случай пандемий

Сегодня, 30 марта, лидеры 25 стран мира, а также ЕС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали в СМИ и на сайте ВОЗ открытое письмо, в котором призвали начать разработку международного договора о сотрудничестве на случай пандемий, подобных COVID-19. Среди подписавших письмо — генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, президент Сербии Александр Вучич, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ряда других стран.

В письме говорится, что «пандемия COVID-19 стала самым серьезным вызовом мировому сообществу за период после 1940-х годов. По окончании двух разрушительных мировых войн политические лидеры объединили усилия для создания многосторонней системы. Были поставлены четкие цели: сблизить страны, преодолеть искушения изоляционизма и национализма и взяться за решение таких задач, как обеспечение мира, процветания, здоровья и безопасности». «В ходе нашей совместной борьбы с пандемией COVID-19 мы сможем построить более надежную международную архитектуру здравоохранения, которая защитит будущие поколения… Мы убеждены, что нации должны приложить совместные усилия для заключения нового международного договора об обеспечении готовности и принятии мер реагирования в связи с пандемиями. Такое подтверждение коллективных обязательств может стать исторической вехой на пути повышения готовности к пандемиям на самом высоком политическом уровне. Оно могло бы опираться на Устав Всемирной организации здравоохранения, мобилизуя другие ключевые для данного начинания организации в поддержку принципа здоровья для всех. Такой договор подкреплялся бы существующими глобальными документами, в частности Международными медико-санитарными правилами, которые служили бы прочным и проверенным фундаментом наших усилий в области созидания и развития»,— считают авторы письма.

Представителей США, Китая и России среди подписавших письмо нет.

Ранее сегодня ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки экспертов организации в китайский Ухань, откуда началось распространение коронавируса. Из доклада следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.

О расследовании ВОЗ — в публикации “Ъ” «Держи Ухань востро».

Евгений Хвостик