Гособвинитель запросил для экс-главы тюменской полиции Алтынова девять лет колонии по делу о взятках

Гособвинение запросило для бывшего начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова девять лет колонии строгого режима и штраф в размере более 4,19 млн руб., сообщила пресс-службе Тюменского областного суда. Напомним, Юрий Алтынов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, во время службы он получил от своих друзей, которые сейчас фигурируют в деле о вымогательстве, дорогие часы, сумку и iPhone X, общая стоимость которых составила 400 тыс. руб. Дело было возбуждено после обысков у него дома и в здании главка в 2019 году. Господин Алтынов в последнем слове заявил, что свою вину не признает.

По делу генерал-майора Алтынова также проходит экс-глава филиала паспортно-визового центра МВД Валерий Калалб. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 292.1 и п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По данным суда, гособвинение запросило для господина Калалба семь лет колонии общего режима и штраф на сумму 4,6 млн руб. Валерий Калалб выступит с последним словом 26 апреля.

Ожидается, что приговор обвиняемым вынесут до конца апреля.

Михаил Мананников