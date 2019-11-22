Генерал брал айфонами

Ленинский райсуд Тюмени отправил на месяц под домашний арест бывшего начальника ГУ МВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, во время службы он получил от своих друзей, которые сейчас фигурируют в деле о вымогательстве, дорогие часы, сумку и iPhone X, общая стоимость которых составила 400 тыс. руб. Свою вину Юрий Алтынов не признал.





Уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) в отношении бывшего главы ГУ МВД по Тюменской области Юрия Алтынова было возбуждено после обысков, которые прошли в четверг у него дома и в здании главка. Собеседник “Ъ” в силовых структурах рассказывал, что господина Алтынова проверяли на факты коррупции по делу замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональной полиции Дмитрия Габова, экс-главы филиала паспортно-визового центра МВД Валерия Калалба и бизнесмена Олега Гузенко. Их обвиняют в вымогательстве у бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова 85 млн руб.

Сегодня на суде следователь пояснил, что Юрий Алтынов получал от господ Калалба и Гузенко дорогие подарки, которые следствие расценило как взятку.

Речь идет о часах стоимостью до 260 тыс. руб., сумке Montblanc за 40 тыс. руб. и iPhone X.

В какой период они были подарены, он не уточнил. Сам обвиняемый Алтынов считает, что это не взятки, а подарки на памятные даты. Господа Калалба и Гузенко были его друзьями по байкерскому движению.

В сентябре этого года Юрий Алтынов написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию, президент подписал указ об освобождении его от должности только 4 ноября.

Юрий Алтынов родился 1 марта 1964 года в селе Гусарка Куйбышевского района Запорожской области УССР. В 1986 году, после окончания Красноярской средней специальной школы МВД СССР, поступил на службу в уголовный розыск Центрального РОВД Красноярска на должность оперуполномоченного. С 1986 по 2001 год работал в уголовном розыске УВД Красноярска. В августе 2008 года назначен на должность начальника управления уголовного розыска ГУВД по Красноярскому краю. В мае 2011 года стал заместителем начальника ГУ МВД России по Ставропольскому краю, а в июле 2014 года назначен главой УМВД по Тюменской области. Отмечен госнаградами — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также ведомственными наградами.

Долгое время местные СМИ писали, что Юрия Алтынова опрашивали и по делу господ Калалбы и Гузенко, но причастность его к преступлению не была установлена.

Сегодня в суде следствие ходатайствовало об аресте бывшего силовика, поскольку посчитало, что тот может скрыться на Украине, где живет его мать, к которой он ранее собирался поехать.

Но прокуратура поддержала сторону защиты, которая настаивала на домашнем аресте. Бывший силовик в суде уверял, что не собирается сбегать или мешать следствию. По его словам, он знал, что находился в разработке у следователей последние восемь месяцев, и ничего не предпринимал, «хотя имел возможность». Юрий Алтынов также настаивал, что не понимает сути обвинения, а инкриминируемую взятку он уверенно называл подарками, не связанными с его службой. В итоге суд отправил его под домашний арест до 20 декабря.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург