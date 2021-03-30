В порту Туапсе капитально отремонтируют построенный в начале 20 века Южный мол

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключения на капитальный ремонт Южного мола в морском порту Туапсе Краснодарского края. В перечень работ входит ремонт нескольких массивов-гигантов в составе мола в местах пробоин и ремонт верхнего строения мола, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Южный мол был построен в 1913-17 гг. Его протяженность составляет чуть больше километра. Мол граничит с причалами нефтерайона Туапсинского морского торгового порта и терминала по перевалке нефтепродуктов Роснефти. В ходе обследования был выявлен ряд повреждений отдельных конструктивных элементов мола, после чего было принято решение о его капремонте.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, депутату Государственной думы от Краснодарского края Светлане Бессараб обратились жители Геленджика с сообщением о том, что вобновились работы по отсыпке искусственного мола. Это, по словам обратившихся, может привести к изменению течения и нагрузки на причальный комплекс.

Наталья Решетняк