В Анапе сотрудник районного ветуправления подозревается в служебном подлоге

Против ветеринарного врача ГБУ «Управления ветеринарии Анапского района» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый внес в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии недостоверные данные. Ветврач должен был осмотреть транспортное средство и убедиться, что оно пригодно для транспортировки рыбной продукции. Но сотрудник ветуправления этого не сделал. В дальнейшем рыбу панировалось транспортировать с морского вокзала Анапы на один из рынков города для продажи.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Адыгее направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, а также бывших сотрудников отделения миграционного контроля МВД республики. Экс-полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ст. 286 и 292 УК РФ), предпринимателя – в пособничестве в совершении подлога (ч.5 ст. 33, ч.2 ст. 292 УК РФ).

Наталья Решетняк