Скверная история

Жители трех многоквартирных домов в центре Уфы обратились к прокурору города Сергею Воронцову, сити-менеджеру Сергею Грекову и главе Башкирии Радию Хабирову с жалобой на планы совладельца центра современного искусства «Облака» Валериана Гагина построить на месте сквера на улице Кирова «Парк искусств». Местные жители заявляют, что согласование проекта проходит тайно, без общественных слушаний, и опасаются, что в результате рядом с их домами появится «обычный торговый центр». Валериан Гагин рассчитывает найти с оппонентами общий язык.

В минувший понедельник инициативная группа, состоящая из 31 жителя домов №100 и №100/1 по улице Достоевского и дома №29 по улице Кирова, обратилась к прокурору Уфы Сергею Воронцову, главе городской администрации Сергею Грекову и главе Башкирии Радию Хабирову с жалобами на проект «Парка искусств». Такой объект может появиться на месте сквера вдоль улицы Кирова, возле здания Академии наук республики. Его площадь составит 10 тыс. кв. м, на территории должны появится лектории, выставочные залы и творческие мастерские. Предполагается, что сюда же переедет ЦСИ «Облака», расположенный сейчас на улице Бакалинской.

Авторы обращений просят представителей власти отказать в согласовании проекта, изменить назначение земельного участка с «для проектирования и строительства подземного паркинга» на «особо охраняемую природную территорию: сквер» и запретить там любое строительство. «Валериан Гагин не пытается развивать город, а создает нездоровую конкуренцию»,— отметили авторы обращения. По их мнению, проект будет функционировать как «обычный торговый центр» с магазинами и коммерческими площадями, хотя рядом уже есть торговые центры, «в которых пустует половина торговых площадей», кроме того, рядом расположены галерея «Мирас» и пространство Арт-квадрат.

В пресс-службе Радия Хабирова сообщили, что заявление жителей принято в работу. В прокуратуре Башкирии и мэрии Уфы получить комментарии не удалось.

Как ранее писал „Ъ“, инициатором проекта «Парк искусств» является совладелец центра современного искусства «Облака» и член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе республики (СПЧ РБ) Валериан Гагин. С 2014 года он пытался реализовать проект в парке Калинина, однако из-за разногласий с главархитектурой Уфы сделать этого не удалось. В конце января стало известно, что здание «Парка искусств» планируют построить на месте сквера в квартале улиц Кирова, Крупской, Ленина и Достоевского. Площадку предложили члены рабочей группы по доработке «Парка искусств», которая была создана в июне 2019 года по поручению Радия Хабирова.

«Парк искусств» на Кирова планируется построить к 2024 году. Объем инвестиций оценивается в 400 млн руб.

Член инициативной группы жителей Светлана Павлова рассказала „Ъ“, что о планах застройки сквера местные жители узнали из СМИ в январе. «Я стала звонить в администрацию и главархитектуру, мне сказали, что Гагин не заявлялся с этим проектом и он не согласован»,— рассказывает „Ъ“ госпожа Павлова. 24 марта, продолжила она, ей попал в руки регламент заседания градостроительного совета, назначенного на 25 марта, в повестке которого значилось обсуждение концепции «Парка искусств». Активистка попыталась получить разрешение на участие в мероприятии, но, по ее словам, в отделе перспективного развития главархитектуры ей отказали. «Мне сказали, что на заседание нас не пустят и, если мы чем-то не довольны, можем обращаться в различные инстанции с жалобами, вопрос строительства „Парка искусств“ решен, согласован с главой администрации Уфы и 25 марта будет отправлен на согласование главе Башкирии»,— говорит она.

По словам Светланы Павловой, с жителями домов, прилегающих к скверу, предполагаемое строительство «Парка искусств» никто не обсуждал.

Валериан Гагин сообщил „Ъ“, что проекта строительства пока не существует, есть только несколько вариантов концепции развития территории. «Как только будет готово постановление о разработке проектов планировки и межевания квартала, мы выйдем на общественные обсуждения. Пока мы ждем документы, когда они будут готовы — сказать трудно»,— пояснил господин Гагин. Он также заметил, что чем раньше стороны выскажут друг другу свои претензии, тем больше будет времени на то, чтобы найти общий язык.

Елена Чиркова