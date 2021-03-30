Мэрия Сочи потратит 51 млн рублей на закупку антивандальных мусорных контейнеров

Администрация Сочи собирается потратить 51,2 млн руб. на закупку антивандальных модулей для складирования твердых коммунальных отходов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Модули должны «препятствовать распространению запахов, доступности мусора для птиц, кошек, собак и антисоциальных личностей, предотвращать разнос ветром мусора и защищать от атмосферных осадков и влаги», - говорится в описании объекта закупки. В такой модуль должен помещаться один мусорный бак объемом 1 куб. м или два бака по 0,5 куб. м. Всего планируется закупить 558 подобных конструкций.

Закупка была размещена 23 марта 2021 года, подача заявок на участие закончится 31 марта.

Как писал “Ъ-Кубань” , в августе 2020 года на гостевых маршрутах Сочи установили первые 10 антивандальных контейнеров. «Если жители Сочи оценят новые формы площадок, нам предстоит увеличить количество таких контейнеров и распространить их по всей территории города», - комментировал мэр города Алексей Копайгородский.

Виктория Колганова