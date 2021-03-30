Деловой туризм: кто, куда и зачем едет в Башкирию

17 марта 2021 года в конференц-зале ВДНХ ЭКСПО Уфа в рамках конференции «Не прошло и года: влияние пандемии на общество и бизнес», организованной «Коммерсантъ-Башкортостан», обсудили текущее положение дел в сфере делового туризма в республике и перспективы на будущее.



По итогам 2020 года в Башкирии зафиксирована положительная динамика в сфере делового туризма, рассказала заместитель председателя государственного комитета по туризму Башкирии Элина Гатауллина. По данным телеком-оператора «Мегафон», отметила она, республику посетили около 58,1 тыс. деловых туристов. Это на 5 тыс. человек больше, чем в 2019 году. В госкомитете полагают, что причиной роста турпотока стали проведенные в регионе крупные мероприятия — в частности, региональный полуфинал «Мастера гостеприимства», международный форум урбанистики, Международная неделя бизнеса и так далее.

Элина Гатауллина, заместитель председателя государственного комитета по туризму Башкирии «Основная доля делового туризма приходится на конгрессно-выставочную деятельность»

При этом она отметила, что «деловой туризм очень связан с культурно-познавательным туризмом». «Здесь нам в помощь туры выходного дня, однодневные туры. Благо Башкортостану есть что показать», — пояснила госпожа Гатауллина.

В целом в сфере туризма Башкирия в прошлом году показала значительный рост. По данным «Мегафона», в республику в 2020 году прибыли из других регионов и стран 7,8 млн человек, из которых туристами являлись 3,6 млн. человек, а экскурсантами — 4,2 млн. человек. Этот показатель увеличился в три раза по сравнению в 2019 годом (2,7 млн человек). Из зарубежных стран, добавила заместитель председателя госкомитета, в Башкирию чаще всего приезжают из Эстонии и Литвы.

При этом, отметила госпожа Гатауллина, объем платных услуг в сфере туризма в республике в 2020 году снизился в три раза по сравнению с 2019 годом и составил 4,8 млрд. руб. Этот факт спикер связывает с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в мире и увеличением потока неорганизованных туристов.

Директор Конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа» Павел Музыченко отметил, что Башкирия была в числе 36 регионов страны, в которых было разрешено проводить конгрессно-выставочные мероприятия. В конце июня именно в республике состоялось первое после начала пандемии в стране крупное офлайн-мероприятие — «Форум урбанистики». В текущем году в республике пройдут несколько крупных мероприятий. В частности, финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), на который, отмечает господин Музыченко, приедут несколько тыс. человек. В июле Уфа примет участников VI Всемирной Фольклориады.

Павел Музыченко, директор Конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа» «Одно из самых важных мероприятий для республики — World Travel Technology Conference. Это, наверно, самая главная премия в области туризма»

Мероприятие, отметил он, будет транслироваться, в том числе, в зарубежных странах, поэтому о республике узнают за пределами России. В настоящее время, сообщил Павел Музыченко, «Офис-группа» работает над созданием паспорта региона, который позволит привлечь больше внимания к республике со стороны жителей зарубежья. Презентовать паспорт региона господин Музыченко пообещал на Санкт-Петербургском экономическом форуме в июне текущего года. Говоря о форуме, спикер заметил, что, помимо официальной части, его организаторы готовят для гостей и участников неформальную часть — различные вечеринки. По мнению Павла Музыченко, эту тактику необходимо использовать в Уфе. Только деловыми мероприятиями, отметил он, нельзя привлечь в регион участников — людям необходимо организовать качественный отдых, уверен руководитель регионального Конгресс-бюро. Элина Гатауллина на это заметила, что в республике уже начали использовать эту тактику — она была опробована на гостях Урбанистического форума. В рамках финала WorldSkills Russia, добавила она, также предусмотрены развлекательные мероприятия.

Директор АНО «Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан» Ильдус Халитов сообщил, что в прошлом году география торговых взаимоотношений республиканских предпринимателей распространилась на 120 стран мира, и бизнесмены из этих стран составляют заметную часть деловых туристов. «Как прошлый год повлиял на эту статистику? Очень плохо», — констатировал господин Халитов, назвав главной проблемой закрытие границ между странами. Сотрудники Центра поддержки экспорта пытаются улучшить ситуацию в этой сфере, участвуя в различных зарубежных выставочно-ярморочных мероприятиях. С 2018 года благодаря этому башкирскими производителями были заключены контракты на общую сумму около 670 млрд руб.

Ильдус Халитов, директор АНО «Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан» «По нашим данным, на 1 рубль, затраченный на организацию выставок, приходится порядка 17 рублей поддержанного экспорта»

В текущем году Центр намерен усилить работу, которая была по понятным причинам несколько приостановлена в прошлом году: экспортеры из Башкирии (всего в регионе около 900 экспортеров) представят свою продукцию в Турции, Германии, странах СНГ и так далее.

Тему организации выставочных мероприятий, которые во многом формируют статистику делового туризма, продолжила генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания» Альбина Кильдигулова. Госпожа Кильдигулова отметила, что выставочная отрасль является одной из самых пострадавших в период пандемии. Однако, несмотря на все сложности, заявила она, выставочная компания не прекращала свою деятельность, благодаря чему ей удалось удержаться на рынке. По словам Альбины Кильдигуловой, «для того, чтобы возродиться сейчас, нужно было не прекращать работать в тот год»: «1 июня мы были на рабочих местах, мы понимали, что, если мы не начнем готовить мероприятия на осень (хотя никто не знал, будут ли разрешены мероприятия), вообще ничего не состоится, так как ни выставку, ни форум нельзя организовать за один день». В 2020 году «Башкирская выставочная компания» провела 20 выставок и семь форумов, чем заслужило похвалу от участников гостиничного бизнеса: выставки и форумы привлекли гостей, которые заселились в уфимские отели. Помимо обычных мероприятий, выставочная компания освоила «гибридный формат» — с участием спикеров онлайн. Благодаря этому, полагает госпожа Кильдигулова, сфера делового туризма к осени прошлого года «начала вставать на ноги».

Альбина Кильдигулова, генеральный директор ООО «Башкирская выставочная компания» «В текущем году выставочная компания рассчитывает организовать 25 выставок и 12 форумов, что несомненно отразится на сфере туризма региона»

Хорошим подспорьем для выставочной и туристической отраслей, уверена Альбина Кильдигулова, стала поддержка правительства республики, которое надолго не закрывало регион для проведения мероприятий. По мнению руководителя «Башкирской выставочной компании», Башкирия за счет расширения тематик выставок и форумов может занять лидирующие позиции в стране, что, несомненно, скажется на туристической отрасли.

Кроме этого, спикеры конференции пришли к выводу, что в республике необходимо актуализировать календарь событий, который позволит гостям Башкирии сориентироваться на проводимых в регионе мероприятиях, подготовить инфраструктуру для размещения деловых туристов не только в Уфе, но и в районах, использовать все имеющиеся возможности для организации мероприятий, которые привлекут интерес зарубежных бизнесменов.

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников конференции. До новых встреч!