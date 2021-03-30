В Новокубанске открылась новая котельная мощностью 5 мегаватт

Сегодня, 30 марта, в Новокубанске котельную мощностью 5 мегаватт. Она заменила старый объект теплоснабжения, построенный более 50 лет назад, сообщили в краевой администрации.

«Котельная отапливает центральную районную больницу и детский сад, а также многоквартирные дома, в которых проживают порядка 500 человек. Объект оснастили современным и технологичным оборудованием. Процесс работы котельной максимально автоматизировали, она не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала», - сообщили в администрации региона.

В 2021 году в Новокубанске планируют реконструировать еще одну котельную. Сейчас проводят конкурсные процедуры по выбору подрядной организации.

Василий Хитрых