Губернаторам предложили заняться спортом

Представители фитнес-индустрии в ситуации падения спроса — наполняемость залов Сибири сегодня на 10% ниже, чем в 2019-м, — направили главам регионов свои предложения о возможном сотрудничестве. В частности, бизнесмены надеются заключить с властями соглашение о совместной работе, которая будет состоять в проведении масштабных спортивных мероприятий. Это, по мнению предпринимателей, поможет вовлечь в спорт большую часть населения, что является одной из федеральных стратегий, а также увеличить аудиторию залов. Власти, в свою очередь, настроены скептически и не спешат с развитием этих отношений.



Предложения о совместной работе в феврале 2021 года получили все губернаторы Сибирского федерального округа. Авторы писем — члены Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) — полагают, что развитию спорта способствует проведение масштабных мероприятий. В обращении идет речь о совместном проведении соревнований, спортивных праздников и открытых показательных уроков для жителей регионов. Для этого, по словам предпринимателей, необходимо предоставить им помещения и площадки. «Мы заинтересованы в развитии спорта и вовлечении большего количества людей в занятия различными его видами. Ежегодно число вовлеченных в физкультуру людей растет, соответственно, меняется потрет потребителя. Если еще пять лет назад этот возраст составлял 30–35 лет, то сегодня — 42 года. И над этим работаем мы — бизнес. Сейчас у нас появились интересные идеи, задачи, которые мы готовы реализовать совместно с нашими властями, однако наше предложение ряд регионов проигнорировал, посчитав это коммерческой историей»,— говорит глава представительства АОФИ в Новосибирской области Екатерина Панферова.

Как рассказали в министерстве физической культуры и спорта Кемеровской области, письмо ассоциации сейчас находится на рассмотрении у главы ведомства. Заместитель министра физической культуры и спорта региона Вадим Ратушный в то же время отметил, что процент вовлеченности населения в спорт достигло к 2021 году 48,5%. Этому, по мнению чиновника, способствовало строительство новых спортивных комплексов и проведение соревнований. В рамках стратегии развития физической культуры и спорта России до 2030 года доля россиян, систематически занимающихся спортом, должна составить 70%.

В АОФИ между тем отмечают, что все официальные спортивные соревнования сосредоточены на молодой аудитории — школьниках, студентах, то есть людях в возрасте до 35 лет. «Однако для сибиряков более старшего возраста такие мероприятия или не проводятся совсем, или в ограниченном количестве. И речь сейчас не о сдаче норм ГТО»,— подчеркивает госпожа Панферова.

В Новосибирской области в подписании соглашения ассоциации отказали, несмотря на высокую оценку деятельности фитнес-центров. «Ассоциация операторов фитнес-индустрии является некоммерческой организацией, объединяющей предпринимателей. По закону о защите конкуренции органам государственной власти запрещается принимать акты и осуществлять действия, которые могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Заключение соглашения может привести к созданию преимуществ для членов АОФИ и ограничить права других фитнес-центров»,— прокомментировал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. Чиновник также подчеркнул, что в ведомстве прорабатываются механизмы возможного сотрудничества с ассоциацией.

В АОФИ полагают, что эти сомнения напрасны, поскольку проект соглашения не предусматривает исключительность одних игроков перед другими, мера должна действовать в отношении всех операторов региона.

Другая федеральная отраслевая организация — Национальное фитнес-сообщество, — по словам ее представителей, имеет официальное соглашение о сотрудничестве с Министерством спорта РФ и с 2011 года ведет совместную работу по вовлечению различных возрастных групп населения в систематические физкультурно-оздоровительные занятия. «Мы проводим массовые открытые мероприятия в 45 субъектах РФ совместно с руководителями региональных представительств нашей организации. Всего мы реализовали совместно с Минспортом России 15 федеральных социально-значимых проектов. Решаем стратегически важные задачи развития физкультурно-оздоровительной отрасли и конкретные проблемы фитнес-бизнеса в каждом регионе»,— сообщила президент НП «Национальное фитнес-сообщество» и заведующая кафедрой менеджмента в фитнес-индустрии университета «Синергия» Елена Силина. Будущую работу членов конкурирующей организации госпожа Силина ставит под сомнение.

Восстановление близко

Новые каналы развития отрасли представители бизнеса рассматривают из-за сложившейся в прошлом году ситуации. В 2020 году фитнес-индустрию признали одной из самых пострадавших от пандемии. Летом, после окончания жесткого локдауна, многие клубы испытывали проблемы: согласно аналитике «1С: Фитнес клуб», посещаемость и сегодня ниже на 10–15%, чем в 2019 году. «Часть людей, видимо, навсегда переключилась на другие виды активности, осознав, что тратить деньги на фитнес им вовсе не обязательно. Другие же просто ждали окончания пандемии — и даже без запретов со стороны властей продолжали соблюдать самоизоляцию, ограничивая посещение общественных мест»,— говорит генеральный директор «1С: Фитнес клуб» Денис Тян.

По информации АОФИ, в Сибири сейчас посещаемость залов на 10% ниже, чем в аналогичный период 2019 года. «За время локдауна мы потеряли около 30% игроков рынка, пятую часть сотрудников (140 тыс. из 768 тыс.) и 65 млрд руб. выручки (это 40% от объема рынка, до пандемии объем выручки составлял 167 млрд руб.). Пока рано прогнозировать результаты 2021 года, впереди летний сезон — самый низкий для фитнес-бизнеса, отрасль проходила его с трудом и в докризисный период. Сейчас операторы фитнес-бизнеса делают ставки на весенний сезон, самый высокий по выручке для отрасли»,— считает Елена Силина.

По оценке Екатерины Панферовой, 10% от общего числа игроков в Сибири закроются к концу 2021 года, но на их место придут новые игроки. По состоянию на начало декабря 2020 года в российских городах-миллионниках количество фитнес-центров по сравнению с тем же месяцем 2019 года снизилось на 200 объектов — до 9,75 тыс. точек, посчитали аналитики онлайн-сервиса 2ГИС. Для сравнения: в прошлом году в декабре, напротив, год к году открылось на 573 новых объекта больше. «Складывается впечатление, что фитнес уже не будет прежним: продажи клубных карт в феврале упали на 12%. А в регионах — на 70–90%. Что это значит? Люди хотят экономить, абонемент на подписку минимум в два раза дешевле офлайн-карты. Скорее всего, потребительские предпочтения в ближайшие год-два не поменяются, пока отрасль балансирует и уже приходит в дом, а не наоборот»,— считает генеральный директор сервиса автоматизации Yclients Юрий Петров. По данным сервиса, в Сибири в топ-5 услуг в спорте входят силовые тренировки, кардиозанятия, джампинг и танцы Zumba. В частности, 38% приходится на растяжку, 19% — на плавание, 15% — на бокс. Средний чек на месячные абонементы в клуб при этом составил около 3 тыс. руб., сертификат на услугу — 2 тыс. руб.

Пандемия послужила серьезным вызовом для фитнес-индустрии и все еще продолжает испытывать ее на прочность. Эксперты заверяют, что рынок быстро приходит в норму, по крайней мере, в части количества посетителей. Однако тренды рынка провоцируют игроков к изменениям. Меняется подход к запросам клиентов — как в плане разнообразных форматов, так и в политике продажи абонементов, развитии онлайна и коммуникации с аудиторией. Предполагается, что в будущем эти усилия помогут фитнес-индустрии выйти на докарантинные позиции и на новый уровень.

Лолита Белова