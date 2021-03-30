В Краснодаре будут судить банду медицинских преступников

В Ленинский районный суд Краснодара направлено уголовное дело в отношении троих жителей краевого центра и Ростова-на-Дону в возрасте от 32 лет до 61 года. Они обвиняется в сбыте незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере, совершенный организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, жительница Ростова-на-Дону, осуществляющая с 2001 года деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в сфере реализации косметической продукции и зарегистрированных медицинских изделий в Ростове-на-Дону по проспекту Буденовскому, 97, а также в своих филиалах в Краснодаре, Астрахани и Сочи, создала преступную группу. В нее вошли ее дочь и знакомая, а также неустановленное лицо (дело в отношении которого выделено в отдельное производство),. С ними она заранее договорилась о незаконном сбыте незарегистрированных медицинских изделий, предназначенных для лечения сухости кожи, подкожных воспалительных процессов, жировых отложений и так далее.

В период с 20 августа 2018 года по 6 февраля 2020 года они приискали поставщиков незарегистрированных медицинских изделий на территории Москвы: ООО «ШармЛайн», ООО «Селина Эксперт» и ООО «НикОль-косметикс», у которых приобретали незарегистрированные медицинские изделия. Их они сбыли по улице 3-я Линия нефтяников, 2, путем их розничной продажи покупателям на общую сумму более 340 тыс. руб.

«Указанные медицинские изделия для исключения угрозы причинения вреда здоровью граждан не проходили клинических испытаний, токсикологических исследований, экспертизу качества, эффективности и безопасности. Таким образом, их использование при лечении пациентов может представлять угрозу причинения вреда здоровью граждан», - сообщили в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, вину обвиняемые на стадии расследования признавали в полном объеме, затем двое их них заявили, что не считают себя виновными. Санкция за указанное преступление предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Дмитрий Михеенко