Производитель стекла Bohemia вложит 2 млрд рублей в производство посуды на Кубани

В Краснодарском крае планируют производить посуду из богемского стекла. Его будет выпускать компания «Кристалекс», специализирующаяся по декорированию чешского стекла и фарфора. Фирма работает в Тихорецком районе с 2013 года.

По информации администрации и края, в 2019 году после переговоров с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, руководство предприятия приняло решение расширить представительство на Кубани. Таким образом, общество планирует не только декорировать, но и производить стекло.

Гендиректор компании «Кристалекс» Януш Томаш сообщил, что в создание замкнутого цикла производства планируют вложить порядка 2 млрд руб. По словам руководителя краевого департамента промышленной политики Ивана Куликова, край готов ходатайствовать перед Федеральным фондом промышленности о предоставлении льготного займа для реализации проекта. Так, на уровне региона инвесторы, реализующие проекты стоимостью более 500 млн руб., могут пользоваться льготной ставкой по налогу на имущество организаций –в течение 5 лет она составляет 0,1%. В рамках краевой госпрограммы компания может рассчитывать и на компенсацию 10% от затрат на реализацию проекта.

Компания «Кристалекс» по производству хозяйственного стекла – крупнейший в мире ведущий производитель питьевого стекла, эксклюзивный владелец торговых марок Bohemia Crystal® и Bohemia Glass®. Более 90%выпускаемой продукции экспортируется в 70 стран мира.

Дмитрий Михеенко