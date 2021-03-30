Кубанские компании будут участвовать в кубке по рационализации и производительности

С 25 по 29 октября в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Производительность труда» пройдет кубок по рационализации и производительности. Он станет частью VIII Национального чемпионата рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.

Как сообщили в краевом правительстве, на предприятиях-участниках Кубка создадут «Точки кипения Hi-Tech». Это современные пространства для коллективной работы рационализаторов, обмена знаниями о новых производственных решениях и передовых технологиях. Здесь работники смогут пройти подготовку по программе «Рационализаторство» WorldSkills, поучаствовать в проектно-аналитических и стратегических сессиях с привлечением отечественных и зарубежных экспертов, а затем пройти отбор на Кубок.

На базе предприятий организуют корпоративные центры опережающей подготовки. Всего в 2021 году на базе предприятий-участников нацпроекта откроют 15 «Точек кипения Hi-Tech» и 15 корпоративных центров опережающей подготовки. От Краснодарского края заявки на создание «Точек кипения» и корпоративных центров подали компании «Панх», «Сервис-ЮГ-ККМ, «Завод Электросевкавмонтажиндустрия» и «Плодовое». Они презентуют концепции своих инновационных площадок, после чего их могут включить в движение рационализаторов.

Василий Хитрых