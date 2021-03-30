Глава Новоуральска подал в отставку

Глава Новоуральска (Свердловская область) Владимир Цветов подал в отставку. Согласно информации, опубликованной на сайте городской думы, заявление господина Цветова депутаты рассмотрят 31 марта на внеочередном заседании. В этот же день будет выбран исполняющий обязанности главы города.

Как сообщил источник “Ъ-Урал”, Владимир Цветов может перейти на работу в региональное правительство — аппарат губернатора или в одно из профильное министерство. «Этот вопрос обсуждался давно. Сейчас решается, какую должность он займет»,— отметил собеседник.

По его словам, одной из причин ухода стало то, что Владимир Цветов не смог сработаться с гордумой. «Он хороший хозяйственник, но не политик. Ему не удалось выстроить отношения с депутатами, объединить город вокруг себя. Как к управленцу к нему претензий нет. Решено было использовать его на областном уровне, где не нужно проявлять дипломатических способностей»,— добавил собеседник.

Владимир Цветов окончил Свердловский юридический институт им. В.А. Руденко. В 2006-2007 годах работал помощником гендиректора филиала ОАО «Магистральные электрические сети Урала». С 2007 по 2009 годы являлся общественным советником председателя регионального правительства. Также в 2007-2014 годах работал замдиректора по правовым вопросам ООО «Криминалиcт-II», а с 2014 по 2016 годы — замдиректора по развитию ООО «Маяк-Техно». В 2015-2017 годы господин Цветов руководил проектами в Центре по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли «Атом-ТОР» в Москве.

В администрации Новоуральска он работал с 2016 года. Сначала в должности советника главы, затем занял пост вице-мэра по стратегическому развитию и инвестициям. На пост мэра был избран летом 2019 года.

Анастасия Реутова