КВАРТИРНИК «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №15

ИД «Коммерсантъ» (Санкт-Петербург) продолжает серию ностальгических музыкальных вечеров в формате «квартирник», посвященных классике отечественной и зарубежной рок-музыки.
Квартирники «Время легенд» — это неформальные встречи людей, объединенных любовью к рок-музыке — от мировой классики до российского рока.
Гостей квартирника «Время легенд» № 15 ждет встреча с легендарным петербургским поэтом, певцом, автором песен, неисправимым романтиком.
Ведущие: петербургский тележурналист Александр Малич и генеральный директор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максим Ефимов.
Единомышленники:
Также единомышленниками квартирников «Время легенд» являются:
театрально-концертное агентство NCA
компания «Ладога»
типография FlyPrint
сеть фотосалонов «Яркий Фотомаркет»
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