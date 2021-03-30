КВАРТИРНИК «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №15

ИД «Коммерсантъ» (Санкт-Петербург) продолжает серию ностальгических музыкальных вечеров в формате «квартирник», посвященных классике отечественной и зарубежной рок-музыки.

05 апреля 2021 года

Квартирники «Время легенд» — это неформальные встречи людей, объединенных любовью к рок-музыке — от мировой классики до российского рока.

Гостей квартирника «Время легенд» № 15 ждет встреча с легендарным петербургским поэтом, певцом, автором песен, неисправимым романтиком.

Ведущие: петербургский тележурналист Александр Малич и генеральный директор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максим Ефимов.

Единомышленники:









Также единомышленниками квартирников «Время легенд» являются:

театрально-концертное агентство NCA

компания «Ладога»

типография FlyPrint



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