Бастрыкин дал поручения подчиненным в связи со взрывом газа в Татарстане

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству управления ведомства в Татарстане доложить о ходе следствия по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме Зеленодольска. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером в одном из домов Зеленодольска на улице Ленина. В результате несколько квартир. Один человек погиб на месте, пятерых госпитализировали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в медучреждении.

По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела. Их объединили в одно производство. Следствие считает, что взрыв мог устроить пожилой мужчина, которому отказали в госпитализации в психоневрологический диспансер. Родственники утверждали, что он вел себя неадекватно, употреблял алкоголь и угрожал уничтожить квартиру.

"Ъ-Казань"