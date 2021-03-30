Округлые формы

Серьги-кольца размера XXL переживают очередной весенний ренессанс, и не случайно. Их беззаботный, модный и кокетливый вид словно заявляет о том, что вы готовы к веселью. Поэтому их так любят Хейли Бибер и Дженнифер Лопес, и носят с любыми нарядами от спортивных костюмов до вечерних платьев.

Серьги-кольца давно стали больше, чем просто трендом. Это своеобразный символ свободы, который носили модницы разных эпох от танцовщицы Жозефин Бейкер в 1920-х до диско-дивы Дайаны Росс в 1970-х. Первое упоминание этого украшения в истории относится к IV веку, серьги-кольца носили в Нубии (современный Судан), Древнем Египте, где они символизировали женскую красоту, Древней Греции и более поздних европейских культурах. Они остаются символом женственности и сегодня, особенно среди латино- и афроамериканцев.

Выбирая вариант для себя, не стоит мелочиться, лучше обратить внимание на варианты XXL, а вот толщина серёг и декор могут быть любыми. Версии с бриллиантами станут безошибочной инвестицией, так как серьги-кольца никогда не выходят из моды.