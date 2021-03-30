Группа Qiwi анонсировала смену руководства

Один из крупнейших игроков на российском платежном рынке — группа Qiwi — сменит руководство, следует из сообщения компании. Как следует из раскрытия, совет директоров Qiwi рекомендовал назначить Андрея Протопопова на должность главного исполнительного директора (CEO) группы.

«Эта рекомендация поступила по результатам процесса планирования преемственности, начатого в момент отставки предыдущего CEO группы Qiwi, основателя и мажоритарного акционера Qiwi Сергея Солонина»,— говорится в сообщении. С 15 января 2020 года этот пост занимает Борис Ким.

Господин Протопопов входит в управленческую команду компании с 2013 года, в настоящее время он CEO платежного сегмента группы Qiwi. Ожидается, что его назначение вступит в силу после годового общего собрания акционеров, которое должно состояться в июне 2021 года.

После ухода господин Ким «займется собственными проектами», уточнила директор по коммуникациям группы Qiwi Анастасия Журавлева. За время на посту CEO он занимался «оптимизацией бизнес-процессов, повышением эффективности группы, пересмотром стратегии в связи с изменениями в структуре, а также поиском и подготовкой преемника». По словам представителя группы, обновленная стратегия подготовлена, ее презентует новый CEO летом текущего года. У господина Кима на данный момент «остался незначительный пакет акций Qiwi, который он не планирует продавать», добавил представитель группы.

В середине 2020 года группа Qiwi «из-за рыночных причин» отказалась от вторичного размещения акций. В декабре 2020 года компания Qiwi получила коллективный иск после введенных Банком России ограничений Киви-банка из-за выявленных регулятором нарушений.

Qiwi — один из крупнейших платежных сервисов с 18,1 млн виртуальных кошельков, а также имеющий свыше 113 тыс. терминалов и точек приема платежей.

Ольга Шерункова