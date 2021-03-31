В прокат выходит «Майор Гром: Чумной Доктор» Олега Трофима — как его гордо позиционируют создатели, первый отечественный кинокомикс. Несмотря на многочисленные стилистические отсылки к американским образцам жанра, Юлия Шагельман убедилась, что суть картины осталась истинно нашей.

Доблестный майор санкт-петербургской полиции Игорь Гром — этакий современный ребут Глеба Жеглова для поколения, выросшего уже не на «Месте встречи», а на «Бэтмене»,— появился на свет в 2012 году, на страницах комиксов издательства Bubble, основанного Артемом Габреляновым (он также является одним из сценаристов и продюсеров фильма). Это был, пожалуй, самый невероятный из линейки «русских супергероев» издательства (еще в нее входят Бесобой, Инок и Красная Фурия): просто честный полицейский, не наделенный никакими сверхъестественными способностями, а побеждающий врагов с помощью холодной головы, горячего сердца и чистых рук.

Майор также стал первым героем Bubble, получившим киноадаптацию. Издательство, претендующее на то, чтобы стать российским Marvel, с самого начала анонсировало амбициозные планы по созданию собственной киновселенной. Комиксы про Грома было экранизировать дешевле всех остальных, и в 2017 году Bubble Studios представила короткометражку «Майор Гром», поставленную Владимиром Бесединым,— не столько самостоятельный фильм, сколько 25-минутный трейлер будущей полнометражной картины. Предполагалось, что над ней будет работать та же команда, но за время пути на большой экран Беседин остался в титрах только как один из семи сценаристов, а в режиссерское кресло сел Олег Трофим, известный по музыкальному блокбастеру «Лед» (2017).

Действие фильма развивается в условно нашем времени в альтернативном Санкт-Петербурге, больше смахивающем на Готэм в мрачных нолановских тонах. От настоящего города на Неве он отличается, например, тем, что граждане могут собираться на митинги протеста прямо под стенами главного управления полиции, а служащие этого ведомства спокойно стоят в сторонке. Само управление располагается в Мраморном дворце, но внутри выглядит как полицейский участок из американских фильмов и сериалов. Так же, участком, его по-свойски называют работающие здесь подтянутые молодцеватые копы в щегольской униформе, снабженной заодно и жетонами, которые можно эффектно швырять на стол начальству.

Игорь Гром (Тихон Жизневский), впрочем, формы не носит. Он ходит в кожанке и кепке, проживает в ободранной мансарде, где в холодильнике болтается одно увядшее яблоко, а в туалете нет двери (что должно, видимо, намекать на бессребреничество майора), субординацию не соблюдает, к расследованиям подходит творчески, зато в одиночку обеспечивает 99% раскрываемости. Но, несмотря на его и коллег старания, жизнь в Петербурге безопасной не назовешь — законы нарушаются даже не где-то кое-где порой, а постоянно, причем страдают всякий раз простые люди. Главным же источником зла являются, как принято в нашем киномейнстриме (вспомним хоть чемпиона российского проката — фильм «Холоп» 2019 года), нехорошие олигархи. Поставить их на место берется загадочный мститель в маске Чумного Доктора, который обещает предать город очистительному огню. Правда, довольно быстро слетает с катушек и начинает жечь заживо не только неправедных богачей, но и их семьи, включая детей (и это невзирая на возрастной рейтинг «12+»!). Тем не менее Чумной Доктор быстро становится народным героем, и его последователи уже готовы сами выходить на улицы и брать правосудие в собственные руки.

Авторы фильма, конечно, яростно открещиваются от любых параллелей с реальностью, которые можно увидеть в фильме. Нет, что вы, миллионер и филантроп Сергей Разумовский (Сергей Горошко), создатель анонимной соцсети «Вместе», не имеет никаких конкретных прототипов, а уличные протесты и вдохновляющие их видео, разоблачающие жуликов и воров,— это вообще не про нас, это все архетипы из комиксов. Однако, удивительное дело, при переносе этих самых архетипов на российскую почву получается поучительная история о том, что стабильность превыше всего, а все, кого не устраивает статус-кво, как бы плох он ни был, либо натуральные психопаты, либо глупцы, поддавшиеся их дурному влиянию. Исправлять пороки общества в этой картине мира допустимо только сверху (ближе к финалу внезапно звучит фраза о том, что «власти», которые до сих пор никак себя не проявляли, после истории с Чумным Доктором решили провести судебную реформу), снизу же положено дожидаться, пока разберутся органы правопорядка.

Так что супергероем в картине, которую то ли с сознательным, то ли случайным цинизмом открывает кавер на песню «Перемен!», а закрывает — на «Поезд в огне», может стать только коррумпированный полицейский. Да, экранный майор Гром уже не чурается ни избиений подозреваемых, ни связей с криминальной группировкой, ведь на защите стабильности любые средства хороши. Или вы хотите, как в «Джокере»?