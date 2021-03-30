Владимир Барабаш взыскал 1,7 млн рублей с МУП «Служба заказчика»

Председатель Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии, индивидуальный предприниматель Владимир Барабаш взыскал через суд 1,7 млн руб. с МУП «Служба заказчика и технического надзора».

Господин Барабаш обратился с иском в арбитражный суд Башкирии в 2019 году (с учетом процессуального правопреемства от ООО «СУ-2»). Он требовал взыскать с МУП средства, затраченные «СУ-2» на оплату в 2017 году теплоэнергии в многоквартирном жилом доме по улице Дагестанской в Демском районе Уфы, а также проценты, начисленные за пользование чужими денежными средствами. Как следует из материалов дела, «СУ-2» через договор субподряда с МУП вело строительство дома и оплатило за свой счет теплоэнергию на сумму около 950 тыс. руб. и услуги подключения коммуникаций на 600 тыс. руб. Арбитражный суд Башкирии и 18 арбитражный апелляционный суд в Челябинске, куда с апелляционной жалобой обратилось МУП, признали, что требование к «СУ-2» за свой счет оплатить услуги было неправомерным. Исковые требования господина Барабаша суд удовлетворил в полном объеме.

МУП «Служба заказчика и технического надзора» учреждено администрацией Уфы. Директор —Тимур Гиниятуллин. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка от продажи компании составила 67,9 млн руб., чистая прибыль — 53 тыс. руб.

ООО «СУ-2» зарегистрировано в 2016 году в Уфе. Принадлежит Ильдару Масалимову. По данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении компании имеются действующие решения ФНС о блокировке счетов.

Дарья Кучеренко