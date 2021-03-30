Отчет мэра Челябинска о работе в 2020 году удовлетворил депутатов

Глава Челябинска Наталья Котова отчиталась о результатах деятельности администрации в 2020 году перед депутатами городской думы. 44 из 45, присутствовавших на заседании членов представительного органа, признали работу мэра и ее команды удовлетворительной.

Наталья Котова рассказала, что, «экономика города испытала на себе шоковое воздействие пандемии, показав при этом меру своей устойчивости». Все крупные и средние предприятия, по ее словам, смогли адаптироваться к работе в новых условиях. В результате в 2020 году было отгружено товаров на 656 млрд руб., что составляет 93% к 2019 году. Снижение производства оказалось не таким сильным, как прогнозировалось при введении ограничений. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций города за 2020 год составил 69,2 млрд руб., что на 12% ниже чем в предыдущем году. Оборот розничной торговли вырос на 8%, в том числе через интернет – более чем в четыре раза. Средняя начисленная зарплата работников крупных и средних предприятий увеличилась за прошлый год ан 6% и составила более 46 тыс. руб. Просроченная задолженность по зарплате на начало 2021 года, по данным мэра, отсутствовала. Ввод жилья за год вырос на 8%, всего построили 600 тыс. кв. м. Также глава рассказала о ремонте дорог, строительстве новых школ, благоустройстве территорий.

Депутат Илья Мительман заявил, что не принимает отчет и ставит оценку неудовлетворительно главе и администрации. По его мнению, исполнительная власть не решает многолетние проблемы с незаконными киосками, обустройством парка Гагарина, ремонтом подземных пешеходных переходов (кроме тех, что на площади Революции), не принимает Генеральный план и наращивает бюджетные долги. Наталья Котова отметила, что претензии депутата не обоснованы, так как многие названные им проблемы возникли до того, как она стала главой, но господин Мительман уже был членом гордумы и принимал эти решения. Бюджетный дефицит также, по словам мэра, образовался при прошлых главах и сохраняется с 2013 года, но сейчас ситуация с долгами обстоит гораздо лучше. В процессе общения госпожа Котова посоветовала перебивавшему ее Илье Мительману поработать над воспитанием.

«Я хотел бы попросить прощение за несдержанность некоторых депутатов. Будем над этим работать. У нас есть комиссия по депутатской этике, нам надо реализовать эту историю – мы говорили про кнопку. Поручим комиссии и нашему отделу информатизации проработать этот вопрос»,– заявил председатель гордумы Андрей Шмидт. По его словам, председателю комиссии по этике вручат специальную кнопку, чтобы отключать не соблюдающих регламент депутатов.