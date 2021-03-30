Челябинского продавца металлопроката оштрафовали за использование наименования конкурента

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области вынесло постановление о наложении штрафа в размере 100 тыс. руб. на торговый дом «Уралсталькомплект», который ранее был зарегистрирован как ООО «Уральскаястальнаякомпания». В его действиях выявлено нарушение принципов добросовестной конкуренции, сообщают в пресс-службе УФАС.

Антимонопольное ведомство установило, что организация использовала исключительные права на фирменное наименование, сходное до степени смешения с наименованием ООО «ПКФ “Уральская стальная компания”». Представители последней подали жалобу в УФАС, подчеркнув также, что конкурент, использующий то же название без пробелов, располагается в Челябинске по тому же адресу на Троицком тракте и также занимается оптовой торговлей металлопрокатом. При этом заявитель зарегистрирован в качестве юрлица в 2014 году, а ответчик – годом позже.

В УФАС пришли к заключению, что нахождение компаний по одному адресу при сходстве фирменных наименований «приводит к смешению их деятельности как контрагентами, так и работниками почтовой службы и контролирующими органами». ООО «Уральскаястальнаякомпания» обязали прекратить использование этого названия юрлица, после чего организация перерегистрировалась в ООО «Уралсталькомплект». Также компанию оштрафовали на 50 тыс. руб. за непредоставление запрошенной антимонопольщиками информации в установленный срок.