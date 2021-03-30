Прокуратура проверит видеозаписи о коррупции в Кореновском районе Кубани

Прокуратура Краснодарского края проведет проверку по факту размещенных видеозаписей о коррупционных преступлениях, к которым якобы имеет отношение администрация Кореновского района.

По данным ведомства, авторы видеороликов заявляют, что руководство Кореновского района, с участием аффилированных лиц вело незаконную деятельность в получении бюджетных средств через подконтрольные МУПы, общества с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей.

«Органы прокуратуры края организовали проверку, в ходе которой будет дана оценка как вопросам, связанным с законностью распределения бюджетных средств, работе контролирующих и правоохранительных органов, а также всем сведениям, озвученным в видеосюжете, о нарушении федерального законодательства», - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным “Ъ-Юг”, речь идет о видеосюжете «Коррупционный будни Кореновска», в котором рассказывается о том, что глава района Сергей Голобородько якобы создает преимущества в предпринимательской деятельности для лиц из своего окружения. Авторы видеоролика утверждают, что деньги, выделяемые на благоустройство муниципалитета, распределяются между компаниями, подконтрольными господину Голобородько.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам января-февраля 2021 года в Краснодарском крае было зафиксировано 94 факта получения взятки. По этому показателю Кубань занимает первое место в России. На втором месте находится Москва – 77 зарегистрированных фактов получения взятки, на третьем – Санкт-Петербург – 46 подобных преступлений.

Алексей Белянин