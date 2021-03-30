Из разрушенной взрывом газа 9-этажки в Зеленодольске госпитализировали троих пострадавших

Трое пострадавших госпитализированы из разрушенной в Зеленодольске 9-этажки, сообщили «Ъ-Казань» в Минздраве Татарстана.

Одна женщина в тяжелом состоянии, находится в реанимации. Мужчина и женщина в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет, отметили в министерстве.

Как сообщал «Ъ-Казань» взрывом газа разрушен 9-этажный кирпичный дом на Ленина, 39 А. Сигнал о происшествии поступил в 22:44, сообщает МЧС по Татарстану. Обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже. Открытого горения нет

В 23:27 был обнаружен погибший мужчина. Из-под завалов была извлечена и госпитализирована женщина

Полина Петрова, "Ъ-Казань"