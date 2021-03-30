1 процент со знаком минус составило в марте 2021 года значение индекса предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности (с исключением сезонности), сообщил Росстат. В добыче этот показатель был равен минус 1,4%. В феврале значение индекса в обработке было равно минус 1,8%. Таким образом, этот показатель, отражающий обобщенное состояние деловой активности в отрасли, продолжает расти. В марте средний уровень загрузки предприятий в обработке составил 61% — большая часть опрошенных руководителей (89%) считает, что мощности их компаний удовлетворяют спрос на продукцию, 10% отмечают их избыточность. 29% ожидают роста производства в ближайшие три месяца, 6% — снижения.