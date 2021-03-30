Не инвестор, а золото

В Пермском крае появился крупный игрок на рынке золотодобычи. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, на поиск и добычу этого металла на территории региона на сегодняшний день выдано более 20 лицензий, и 12 из них принадлежат UDS Golden group. Компания входит в ижевский холдинг UDS group Алексея Чулкина, который занимается в Прикамье строительством, а также добычей нефти. Эксперты объясняют, что в последнее время к золотодобыче наблюдается повышенный интерес, так как золото считается среди инвесторов наиболее надежным активом, который поможет устоять во время кризиса.



Удмуртское ООО «Геолог» в марте получило семь лицензий на пользование недрами Пермского края. По данным Росгеолфонда, две лицензии позволят компании проводить геологические изучения, включающие поиск и оценку месторождений на участках Верхняя Северная Рассоха и Шакюревка в Горнозаводском городском округе. Еще пять лицензий дают право на разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств на участках на реках Вильве, Средней Северной Рассохе, Кырме, Большой Шалдинке (Горнозаводский ГО) и Граничной (Красновишерский ГО). По информации компании «Недра-Эксперт», основной вид полезных ископаемых на этих участках — золото.

ООО «Геолог» зарегистрировано в Ижевске осенью 2020 года. Занимается добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Руководит ООО Евгения Тюнина, директор золотодобывающего субхолдинга UDS Golden group. Единственный учредитель «Геолога» — специализирующееся на торговле стройматериалами и сантехникой ООО «Уралнеруд», 100% долей в котором принадлежит генеральному директору холдинга UDS group Алексею Чулкину.

Как пояснил замначальника Приволжскнедр Андрей Белоконь, ранее вышеперечисленные лицензии принадлежали ООО «Уралнеруд» и были просто переоформлены владельцем с одной компании на другую, «чтобы не смешивать направления». По его словам, все лицензии относительно свежие — «Уралнеруд» получил их на аукционах в конце 2019-го — начале 2020 года. «Все это время велась подготовка проектов на разработку месторождений, шло согласование. Сами же работы по разведке и добыче золота имеют сезонный характер: пока лежит снег — вести их невозможно, но уже скоро компания, которая сейчас владеет лицензиями, сможет к ним приступить»,— рассказал господин Белоконь.

Комментарий UDS group относительно планов по работе на месторождениях вчера получить не удалось.

Стоит отметить, что в сентябре 2020 года UDS Golden group приобрела пермское АО «Октант», которое владеет лицензией на пользование недрами Средне-Велсовского участка (Красновишерский район) общей площадью 11,5 кв. км. По информации на сайте UDS Golden group, участок недр включает в себя месторождения россыпного золота Средний Велс, Посьмак и Мартайка с подтвержденными запасами более 2 тыс. кг. Начать его разработку планируется в этом году. Кроме того, в начале 2021 года Алексей Чулкин стал владельцем тюменского ООО «Верховья реки Койвы», которое имеет лицензии на пользование недрами Кварцевогорского и Промысловского участков в Прикамье общей площадью 70 кв. км. Сейчас компания также работает под брендом UDS Golden group. До 2024 года на участках будет проведено геологическое изучение, с 2026-го планируется начать добычу.

Направление по добыче россыпного и рудного золота под брендом UDS Golden group холдинг развивает с 2019 года. Под этим брендом, помимо «Уралнеруда», «Верховий реки Койвы» и «Октана», работают еще пять компаний, которые ведут разработку месторождений в Пермском крае, Свердловской и Магаданской областях.

Андрей Белоконь отмечает, что в последнее время популярность поиска и добычи золота в регионе возросла. По его данным, на сегодняшний день Приволжскнедрами выдано более 20 лицензий на разведку и разработку золотых месторождений на территории Пермского края. Компания «Вега» из UDS Golden group, получившая две лицензии ранее (разведка и добыча на Южном участке Верхневишерского рудного района, Большесурьинской и Благодатной золотоносных россыпях, а также на Саменской россыпи), уже ведет работы на месторождениях. Господин Белоконь рассказал, что помимо предприятий, входящих в холдинг, золотодобычей на территории Прикамья занимаются еще две компании, но их названий не сообщил. «Здесь, что называется, нужно было только начать. В свое время кто-то не побоялся немного вложиться в это направление, и постепенно у многих появился интерес. На самом деле все проекты, связанные с золотом, перспективные, потому что оно, в отличие от других полезных ископаемых, постоянно растет в цене»,— говорит замначальника Приволжскнедр.

В ГК «Финам» сообщают, что спрос на золотодобывающие компании вырос не только в Прикамье, но и по всей стране в целом. «Золото традиционно рассматривается инвесторами как защитный актив, своеобразное убежище на случай серьезных кризисов. И сейчас на фоне пандемии, скачков рубля и цен на нефть, роста цен на недвижимость и снижения доходов по депозитам это вновь стало актуальным»,— пояс­няет аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Екатерина Артемова