Хищения в «Транспортном» измерили годами

От шести с половиной до восьми лет лишения свободы получили семеро фигурантов уголовного дела о хищении более 21,8 млрд руб. из разорившегося банка «Транспортный». К максимальному сроку, как и просил гособвинитель, Мещанский райсуд Москвы приговорил бывшего президента и председателя правления кредитного учреждения Елену Плетневу. Ее же суд признал и одним из организаторов преступной группы, созданной специально для хищения денег банка.

На оглашение приговора семи фигурантам почти 500-томного уголовного дела о присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ), у судьи Мещанского райсуда Москвы Олеси Менделеевой ушел весь день. Его фигурантами помимо госпожи Плетневой являются бывшие заместитель председателя правления банка «Транспортный» Лилия Малютина, советник председателя правления Александр Сентяков, директор операционного департамента Оксана Авдюкова, директор департамента розничного андеррайтинга Ирина Макарова, а также бизнесмены Вячеслав Чикалин и Максим Анохин.

Как установил суд, с июня 2013 года по май 2015 года, когда у «Транспортного» отозвали лицензию, подсудимые похитили из него 21,8 млрд руб. Для этого они оформляли по подложным документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств.

Как следует из материалов дела, большая часть денег «Транспортного» ушла якобы для запуска стартапа по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области.

Этим проектом занимался председатель совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеслав Чикалин, которого, как и просил прокурор, приговорили к семи годам. Так же, как и получивший шесть с половиной лет бизнесмен Анохин, он, по версии следствия и суда, занимался подбором клиентов для получения в банке займов. Некоторые из них подписывали документы на получение кредита якобы для финансирования соляного месторождения, разработкой которого в 2015 году начало заниматься ПАО «Соль Руси». Другие брали потребительские кредиты будто бы на покупку акций соледобывающего предприятия. Причем только последним банк выдал более 4 млрд руб.

Вину подсудимых суд счел полностью доказанной. Максимальный срок — восемь лет колонии — получила один из организаторов преступления бывший президент и председатель правления «Транспортного» Елена Плетнева. Правда, это оказалось на год меньше запрошенного прокурором. Еще четверых фигурантов приговорили к семи годам. А минимального наказания — пяти лет, по мнению суда, заслужил экс-советник председателя правления банка Александр Сентяков. При этом он оказался единственным из обвиняемых, кто признал свою вину в содеянном.

Также все подсудимым придется выплатить штрафы в размере от 400 тыс. руб. до 950 тыс. руб.

На момент вынесения приговора все подсудимые уже отбыли под арестом максимально возможный срок и находились на свободе. После того как процесс был завершен, всех осужденных взяли под стражу прямо в зале суда.

Олег Рубникович