Не взлетим, так поплаваем Из-за ошибок в проекте размыло участок велодорожки к Парку покорителей космоса

В Энгельсском районе Саратовской области дорожники начали устранять дефекты строящейся велодорожки к Парку покорителей космоса, стоимость которой составляет 249,6 млн руб. Причиной произошедшего местные власти назвали ошибки в проектировании — водосброс был рассчитан неправильно. Подрядчик уже приступил к ликвидации дефектов — он намерен установить три водосброса диаметром 750 мм. Срок окончания работ — 1 апреля, близкий к правительству области источник „Ъ“ считает, что на окончательное завершение объекта может уйти много ­времени.

В Саратовской области ООО «Автодорожник», которое занималось строительством велодорожки к Парку покорителей космоса в Энгельс­ском районе, приступило к восстановлению поврежденного талыми водами объекта. Снятое автолюбителями видео затопленного талыми водами участка в районе поворота на село Подгорное Энгельсского района и смытого с насыпи асфальта появилось в социальных сетях 25 марта.

В администрации Энгельсского района пояснили, что дефекты связаны с высоким уровнем талых вод, которые фиксируются в последнюю неделю в районе, в том числе на территории Терновского муниципального образования. В районе подмыто две плотины и разрушено около 20 м велосипедной дорожки. Гидротехнические сооружения и участок велодорожки обещают восстановить в полном объеме «в кратчайшие сроки». В выходные проблемный участок посетили глава района Алексей Стрельников, руководитель дирекции по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин и директор подрядной организации — ООО «Автодорожник» Дасим Рамалданов.

Господин Стрелюхин назвал объект «очень хорошим, знаковым», но его нужно «довести до конца в определенные контрактом сроки». Алексей Стрельников уточнил, что на велодорожке в настоящее время имеется четыре проблемных места. «Создана комиссия вместе с проектной и подрядной организацией. Мы выезжали сюда комиссионно. Определили проблемы и причины. Одна из причин все-таки, считаем,— это ошибки в проектировании, потому что неправильно был рассчитан водосброс»,— добавил глава района. Дасим Рамалданов пояснил, что без согласования с проектной организацией было принято решение об установке трех водосбросов диаметром 750 мм, что в дальнейшем позволит избежать подтопления.

В энгельсской администрации утверждают, что работы будут проведены «в рамках гарантийных обязательств за счет подрядной организации». Срок их окончания — 1 ­апреля.

Как ранее сообщал „Ъ“, стоимость велодорожки составила 249,6 млн руб. Аукцион на ее строительство, который на безальтернативной основе выиграло ООО «Автодорожник», стал поводом для прокурорской проверки. Контракт был заключен в конце ноября прошлого года, однако сообщалось, что к тому времени ООО работало на объекте уже месяц. По данным „Ъ“, проверялось возможное несоответствие победителя отбора требованиям к участникам аукциона, однако аукцион отменен не был.

Согласно проекту, велосипедная дорожка длиной 12,7 км будет пролегать вдоль берега Волги от Энгельса до Парка покорителей космоса имени Ю.А.Гагарина, который должен быть открыт на месте приземления Юрия Гагарина после первого полета в космос. Официальное открытие парка запланировано на 12 апреля.

Идея строительства мемориально-образовательного комплекса «Парк покорителей космоса» в Энгельс­ском районе Саратовской области принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Ожидается, что площадь парка составит 30 га, он будет состоять из трех частей — мемориального комплекса, зоны приземления капсулы и лесного участка. Время прохождения прогулочного маршрута по парку составит 108 минут (время нахождения Юрия Гагарина в космосе).

В марте прошлого года Вячеслав Володин сообщил, что из федерального бюджета на создание Парка покорителей космоса в Саратовской области выделено 874 млн руб. Подрядчиком на строительстве первой очереди, которая должна быть завершена к апрелю 2021 года, стало ООО ДСП «Дарнит2» из Нижнего Новгорода, принадлежащее нижегородцу Сергею Ложкину. Общество выиграло контракт на 858,25 млн руб.

Проектированием велодорожки занималось ООО «Строй-Тех» из Пензы. Изначально речь шла о сумме в 4,8 млн руб. на подготовку проекта, однако 13 августа 2020 года было заключено дополнительное соглашение об увеличении объема работ, цена контракта увеличилась до 5,22 млн руб.

Во сколько обойдутся восстановительные работы на велодорожке и будет ли подрядчик предъявлять претензии к проектировщику, пока не известно. В ООО «Автодорожник» отказались от дополнительных ­комментариев.

Источник „Ъ“, близкий к правительству области, отметил, что на завершение работ потребуется несколько месяцев. «К 12 апреля качественно сделанный объект мы не получим — рабочие просто не успеют. На устранение недоделок потребуется время, а 12 апреля посетителям покажут „потемкинские деревни“»,— отметил собеседник „Ъ“.

Депутат Госдумы Николай Панков, побывавший на строящемся объекте в выходные, заявил, то велодорожка «почти готова», но «пока в нескольких местах не соединена». «Сделаны технические разрывы. Чтобы проходили паводковые воды»,— так назвал он образовавшиеся дефекты.

Марина Ковалева