Врио снял первые кадры

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сохранил большую часть состава правительства региона. В отставку отправлены четыре заместителя председателя правительства региона из девяти. Направления, которые возглавляли ушедшие зампреды, распределены между теми, кто остался работать. Из министров должность потерял только глава министерства лесного хозяйства Александр Москвин. Эксперты считают, что врио губернатора принял только срочные оперативные кадровые решения и другие перестановки в правительстве могут произойти позже.

Назначенный в минувшую пятницу временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку четверых заместителей председателя правительства региона. Должностей лишились Валерий Савин, отвечавший в правительстве экс-губернатора Ивана Белозерцева за министерство физической культуры и спорта, и Денис Бубнов, курировавший министерства сельского хозяйства и экономики. Также отправлены в отставку Юрий Денисов (отвечал за Управления ЗАГС и общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей) и Дмитрий Семенов (министерство лесного, охотничьего хозяйства, управление ЖКХ, министерство строительства и дорожного хозяйства, управление по регулированию тарифов). Менять на других чиновников отправленных в отставку зампредов новый врио губернатора не стал, курируемые ими направления распределены между теми, кто остался работать в ­правительстве.

В команде господина Мельниченко сохранила свой пост вице-губернатор, глава аппарата губернатора Лариса Рябихина, она будет курировать физкультуру и спорт вместо господина Савина. На посту председателя правительства области остался Николай Симонов. Олег Мельниченко отметил, что господин Симонов будет исполнять обязанности главы кабмина «на тот период, пока мы будем проходить избирательную кампанию». «Николай Петрович всем хорошо известен, он профессиональный человек, прошел хорошую школу, руководил промышленными предприятиями»,— охарактеризовал его господин Мельниченко.

Все члены правительства находятся в статусе временно исполняющих обязанности до избрания нового губернатора, которое состоится 19 сентября этого года.

Почти все министры сохранили свои посты. Уволены лишь глава министерства лесного хозяйства и природопользования региона Александр Москвин и его заместитель. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Игорь Чернышев, ранее работавший заместителем министра.

Отправлен в отставку начальник управления по регулированию контрактной системы и закупкам Сергей Мокроусов, начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черемушкина, начальник департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер (врио губернатора сказал, что оценивает информационную политику в регионе как неудовлетворительную), глава комитета по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко, главный архитектор области Леонид Иоффе и главный жилищный инспектор Инна Левченко.

Напомним, в минувшую пятницу, 26 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области члена Совета Федерации от региона Олега Мельниченко. В субботу, 27 марта, Олега Мельниченко правительству региона представил полномочный представитель президента в ПФО Игорь ­Комаров.

Бывший губернатор Иван Белозерцев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере», предполагает 15 лет лишения свободы). Следствие считает, что он получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля взятки общей суммой более 31 млн руб. за помощь в получении госконтрактов на поставку лекарств для нужд ­региона.

Иван Белозерцев отрешен от должности 23 марта в связи с утратой доверия. На следующий день правительство региона ушло в отставку.

Первый секретарь пензенского обкома КПРФ Георгий Камнев называет принятые вчера врио губернатора кадровые решения «самыми оперативными». «Есть ощущение, что Олег Мельниченко и сам был не вполне готов к тому, что в такие короткие сроки возглавит регион, потому что не было назначений со стороны. По сути, он убрал наименее эффективных, с его точки зрения, чиновников, но принципиальных перемен не произошло»,— отметил господин Камнев. По его мнению, основные кадровые решение произойдут в «относительно ближайшее» время. «Думаю, должны произойти решения по вице-губернатору, по руководству Пензы и другим направлениям»,— отметил господин Камнев.

Пензенский политолог Валентин Мануйлов отмечает, что его кадровые ожидания от нового руководителя региона «отчасти удовлетворены». «Очень вероятно, что в отношении других лиц решения будут приняты позже»,— считает он.

Сергей Петунин