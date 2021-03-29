Минсельхоз предложил компенсировать рыбакам 30% затрат на топливо

Российским рыбакам могут предоставить субсидии на компенсацию затрат на топливо для работы в удаленных районах. Ее размер может составить 30% от понесенных затрат. Это следует из проекта постановления правительства, который разработал Минсельхоз.

Проектом предусмотрена компенсация 30% фактических понесенных затрат на приобретение судового топлива в зависимости от объема реализованной продукции. Решение должно обеспечить уровень рентабельности промысла не менее 14–15%.

«Так, например, при промысле ставриды и скумбрии в ЮАР без учета 30% компенсации затрат на приобретение судового топлива уровень рентабельности промысла составляет 8,7%, с учетом компенсации затрат — 14,3%»,— говорится в документе.

«Бюджетная эффективность расходования средств федерального бюджета на указанную меру государственной поддержки в среднем может составить 15,64 руб. выручки на 1 руб. затрат средств федерального бюджета, в том числе чистый прирост выручки 4,32 руб. на 1 руб. затрат федерального бюджета»,— отмечается в нем. Ежегодно порядка 160 судов осуществляют рыболовство в удаленных районах промысла РФ и в открытых района Мирового океана, приводит документ статистику.

Подробнее о поддержке рыболовства читайте в публикации “Ъ” «Рыбаки поработают с перегрузками».