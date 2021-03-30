Краб не прошел аудит

Аукционы по квотам на вылов краба, в ходе которых государство в 2019–2020 годах получило более 140 млрд руб., прошли недостаточно эффективно, полагают в Счетной палате. По данным аудиторов, вместо привлечения в отрасль новых игроков свои доли увеличили уже работающие на рынке компании, а из-за ошибок в расчетах начальные цены были занижены в десятки раз. Участники рынка ждут, что при возможном втором этапе аукционов в 2023 году стоимость лотов будет существенно выше.

Счетная палата подготовила отчет по итогам проведения Росрыболовством аукционов по распределению около 50% квот на вылов крабов. Всего на торги выставлялся 41 лот общей начальной ценой около 125,5 млрд руб. с квотами на Дальнем Востоке и Северном бассейне. Размер квот в зависимости от вида ресурса и района промысла составлял от 5,263% до 100%. В октябре 2019 года было продано 35 лотов за 142,36 млрд руб., затем реализовались остальные лоты с квотами на менее доходных глубоководных крабов. К марту этого года реализовано пять лотов за 1,42 млрд руб., торги на последний лот назначены на 7 апреля. Все победители торгов обязываются построить суда-краболовы на российских верфях.

Как отметили в Счетной палате, вопреки плану по развитию конкуренции, новых участников в отрасли не появилось, а доли увеличили уже работающие на рынке игроки.

Так, в конце 2019 года десять лотов стоимостью свыше 38 млрд руб. выиграли компании ГК «Русский краб» Глеба Франка. Кроме того, в числе победителей были структура Преображенской базы тралового флота, связанной с экс-сенатором от Сахалинской области Александром Верховским, группа «Антей», Северо-Западный рыбопромышленный консорциум. Как сказано в отчете Счетной палаты, 29 из 35 разыгранных в конце 2019 года лотов были сделаны с минимальным шагом в 5%, так как допущенные к торгам участники не делали ставки.

Вопросы у аудиторов возникли и к механизму определения начальной цены аукционов. Как сказано в отчете Счетной палаты, установленный коэффициент инвестиционного обязательства в размере 0,25 привел к значительному уменьшению стоимости лотов. При фактических затратах на строительство краболовов в 57,43 млрд руб. скидка от начальной цены с учетом коэффициента была 362,44 млрд руб., подсчитали там. Кроме того, начальная цена лотов могла быть в 33–60 раз ниже рыночной стоимости, так как при расчетах использовались ставки сборов за пользование водными ресурсами 2007 года, считают в Счетной палате.

В Росрыболовстве заявили, что провели работу по устранению замечаний Счетной палаты.

Там отметили, что строительство краболовов позволило загрузить небольшие верфи и создало новые рабочие места. А поступившие от аукционов средства пойдут и на строительство научно-исследовательских судов, что повысит эффективность отрасли. Стартовая цена лотов и коэффициент соответствовали требованиям правительства РФ, продолжают в Росрыболовстве. Кроме того, заявили в агентстве, начальная цена никак не влияет на итоговую и способствует привлечению участников, обеспечивая справедливую конкуренцию и приход новых игроков.

Илья Шестаков, глава Росрыболовства, о новых крабовых аукционах в интервью “Ъ”, декабрь 2020 года Идет живая дискуссия по поводу возможных преимуществ и негативных последствий

Собеседник “Ъ” среди краболовов отмечает, что с точки зрения доходов государства было бы эффективнее повысить ставку сбора за пользование крабовыми квотами, чем устраивать перераспределение ресурса. Между тем в правительстве обсуждают продажу остальных 50% квот на вылов крабов на аукционах в 2023 году.

По словам источника “Ъ”, начальные цены на новых торгах могут быть выше, чтобы собрать от продажи ресурса около 200 млрд руб. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев говорит, что проводимые до 2004 года крабовые аукционы только стимулировали максимальную эксплуатацию ресурса и не оставляли бизнесу возможности инвестировать в развитие. Он не исключает, что от выставления остальных 50% крабов на аукционы власти еще могут отказаться.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин