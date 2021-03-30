Условный срок за ГОК

Сосновский районный суд огласил приговор по уголовному делу о попытке поджога стройплощадки АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» (входит в Русскую медную компанию). Активисты движения «СтопГОК» Василий Московец и Гамиль Асатуллин получили два с половиной и три года условно соответственно. Еще одному частично признавшему вину подсудимому Евгению Медведеву дали полтора года условно. СК и суд установили, что из-за подстрекательств Василия Московца остальные соучастники проникли на территорию ГОКа и подожгли складированные деревья и будку, причинив ущерб РМК на сумму 125 млн руб. Активисты намерены обжаловать приговор суда.



В Челябинской области Сосновский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хулиганстве и попытке поджога строительной площадки АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» (принадлежит Русской медной компании). Один из лидеров экологического движения «СтопГОК», выступающего против строительства комбината, Василий Московец осужден на два с половиной года условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Активист организации Гамиль Асатуллин получил три года условно (три года испытательный срок). Еще одному фигуранту дела, частично признавшему вину, Евгению Медведеву дали полтора года условно с испытательным сроком полтора года.

Судебный процесс по делу продолжался с лета 2019 года. Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева обвиняли в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также в покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Василию Московцу вменили подстрекательство к хулиганству и поджогу (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 213 и ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По данным следствия, в 2017 году Василий Московец подстрекал к хулиганству неопределенный круг лиц из числа активистов движения «СтопГОК» «с целью дезорганизации строительства и работы Томинского ГОКа», уговаривая их мешать строительству забора, проезду техники, склонял разместить палаточный лагерь, а также уговаривал объединяться в группы для проведения мероприятий, «имеющих боевой и конфликтный характер». По версии следствия, в 2017 году Гамиль Асатуллин и житель Коркино Евгений Медведев пытались поджечь складированную древесину и будку на территории стройплощадки Томинского ГОКа. Этому, по мнению следствия, предшествовали действия Василия Московца, который «с целью дезорганизации строительства и работы» предприятия, «неоднократно, путем уговоров склонял участников движения… и неопределенное количество лиц к совершению хулиганства». Следствие сочло, что из-за экоактивистов ГОК якобы получил убытки в размере 125 млн руб., так как на один день прекратилась работа.

Гособвинение просило суд приговорить активистов «СтопГОК» к трем с половиной годам условного лишения свободы каждого.

Василий Московец и Гамиль Асатуллин свою вину в суде отрицали. Их адвокат Андрей Лепехин сообщил “Ъ-Южный Урал”, что приговор будет обжалован. «Конечно, решение было ожидаемым. Но мы считаем приговор необоснованным и незаконным, и, естественно, будем его обжаловать. Никак не доказано, почему Гамиль Асатуллин совершил именно хулиганство: в обвинении указано, что это была стройплощадка, но в ходе суда нам удалось доказать, что на тот момент это была земля сельхозназначения. Участок в лесу выглядел неохраняемым и безлюдным, а хулиганство — это грубое неуважение к обществу, там его проявить было не к кому. Что касается Василия Московца, то только Медведев заявлял о подстрекательстве. В суде мы прослушали все телефонные разговоры, якобы доказывающие это, но все эксперты заявили, что подстрекательства нет, наоборот, он был против поджога»,— говорит адвокат. Также, по его словам, была существенно завышена сумма возможного ущерба, при этом сумму 125 млн руб. суд вообще исключил. «От значительности ущерба зависит, есть состав уголовного преступления или нет. Гамилю Асатуллину вменялось, что он пытался поджечь десять штабелей леса, хотя он вылил 2 л бензина на один штабель. При этом каждый из них окопан, и между ними технологические проезды шириной не менее 3 м. Следствие и суд так и не смогли доказать и обосновать, почему он хотел сжечь десять штабелей стоимостью 145 тыс. руб. Если бы он хотел это сделать, то облил бы бензином каждый»,— считает адвокат.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2017 года. Тогда фигурантами стали Медведев и Асатуллин. Последний пять месяцев после задержания провел под стражей и еще четыре под домашним арестом. В марте 2018 года дело в первый раз направили в Сосновский районный суд, но в июне материалы вернули в прокуратуру из-за множества нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса РФ. В частности, в документе фактически не был определен размер ущерба, не конкретизирована его значительность, отсутствовало упоминание об общеопасном способе. В процессе доследования к числу фигурантов добавили Василия Московца, который тогда как раз объявил о своем намерении участвовать в конкурсе по выборам мэра Челябинска.

Юлия Гарипова