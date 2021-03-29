Xiaomi представила смартфон Mi 11 Pro

Китайская компания Xiaomi в рамках презентации новых продуктов, состоявшейся сегодня, 29 марта, представила несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 11 Pro. Это улучшенная версия уже продающегося смартфона Xiaomi Mi 11.

Новинка (164,3х74,6х8,53 мм, 208 г) оснащается 6,81-дюймовым AMOLED-экраном Samsung с разрешением 3200х1440 и частотой обновления 120 Гц. Дисплей с интегрированным в него сканером отпечатка пальца покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus, а для 20-мегапиксельной камеры в левом верхнем углу предусмотрено отверстие в экране.

Основной блок камер включает в себя сенсор Samsung ISOCELL GN2 1/1,12 дюйма с разрешением 50 Мп и автофокусом Dual Pixel Pro. Mi 11 Pro стал первым в мире смартфоном с подобным сенсором, над которым Xiaomi работала совместно с Samsung. Кроме 50-мегапиксельного модуля есть сверхширокоугольный 13-мегапиксельный OmniVision и 8-мегапиксельный телеобъектив OmniVision (с 5-кратным оптическим и 50-кратным гибридным зумом). Основная камера с системой оптической стабилизации может снимать Full HD-видео со скоростью 1920 кадров в секунду или 8К с частотой 30 кадров в секунду.

Смартфон получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с частотой до 2,84 ГГц, видеоускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G. Отдельное внимание в компании уделили системе охлаждения процессора при высоких нагрузках, включая игры.

Для улучшения качества звука над динамиками работали представители компании Harman Kardon. Новое устройство поддерживает беспроводные стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, имеется модуль NFC.

Особенностью Xiaomi Mi 11 Pro стал аккумулятор на 5000 мАч с кремний-кислородным анодом, позволивший добиться большей емкости при тех же габаритах. В соответствии с трендом поставляться смартфон будет без зарядного устройства, но в Китае покупатели смогут получить его бесплатно — гаджет поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 67 Вт, которая позволяет полностью зарядить батарею за 36 минут.

Смартфон Mi 11 Pro стал первым устройством в истории Xiaomi, получившим пылевлагозащиту по стандарту IP86. Как заявляет компания, на тестах новинка сохранила свою работоспособность даже при погружении на глубину 42 м, что существенно превышает показатели IP86.

На рынок Xiaomi Mi 11 Pro, работающий на Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, выйдет в нескольких версиях — с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб ($760), с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб флэш-памяти ($810) и 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти ($870).