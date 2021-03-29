В Краснодарском крае за 2021 год побывают от 14,5 до 16,5 млн туристов

Количество гостей, которые посетят Кубань в 2021 году, по оценке краевого министерства курортов и туризма может составить от 14,5 до 16,5 млн человек в зависимости от действующих на территории региона ограничительных коронавирусных мер. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции врио главы министерства Мария Золотухина.

Разница в два миллиона человек – это те туристы, которые, по мнению госпожи Золотухиной, смогут дополнительно приехать, если В Краснодарском крае будут сняты ограничения на проведение массовых деловых, спортивных и культурных мероприятий, и будет беспрепятственно осуществляться поездки в рамках программ событийного туризма. По данным госпожи Золотухиной, в Краснодарском крае в сфере событийного туризма в настоящий момент работают порядка 2 тыс. компаний, объем этого рынка в России - около 160 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в период майских праздников 2021 года Краснодарский край собирается принять не менее 500 тыс. туристов. В 2019 в этот период регион посетило более 430 тыс. человек (на 7% больше по сравнению с 2018 годом).

Ольга Логинова