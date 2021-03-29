Житель Казани требует от КФУ 1 млн рублей за незачисление в вуз

В Казани 18-летний житель Булат Ермолаев требует от КФУ 1 млн рублей за то, что его не зачислили в вуз. С иском он обратился в Вахитовский райсуд Казани, пишет «Вeчерняя Казань».

По данным издания, летом 2020 года абитуриент заочно поступил на юрфак КФУ, и с его родителей взяли оплату за год обучения в размере 91 тыс. руб. При этом будущего студента заверяли, что он уже находится в списках поступивших. Однако на сайте вуза такой информации не оказалось. Более того, на юрфаке КФУ не набралась группа на заочное обучение. И ему предложили учиться в вечернее время, но такое предложение его не устраивало.

Позже мать студента обратилась в вуз с требованием вернуть деньги. Однако ей ответили, что подписанный ею в личном кабинете договор об оказании платных услуг вуз со своей стороны не заключил, поэтому он не обязан возвращать средства. Тогда женщина обратилась в Приволжский райсуд. Но дело было прекращено, поскольку в ноябре 2020 года студенту исполнилось 18 лет, и в тот момент полномочия его матери как законного представителя прекратились.

Затем решение суда было обжаловано в Верховном суде Татарстана, и тот вернул дело в Приволжский райсуд на новое рассмотрение. Вскоре деньги за год обучения были возвращены истцу. Позже с иском к КФУ обратился сам студент. Через Вахитовский райсуд он потребовал от КФУ 1 млн рублей морального ущерба за причиненные страдания. Первое заседание суда пройдет в апреле.

"Ъ-Казань"