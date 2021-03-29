В Самаре в шоу-ресторане полиция нашла наркотики

Полиция при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» обнаружила и изъяла в шоу-ресторане на ул. Лесной в Самаре запрещенные вещества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«Результаты экспертизы показали, что изъятым являются наркотические средства: мефедрон, МДМА, амфетамин, марихуана и тилацин, общей массой более 24 г»,– говорится в сообщении.

По этому факту проводится проверка. Запрещенные вещества были выявлены во время проверки посетителей, танцпола, зала и служебных помещений шоу-ресторана.

Кроме того, правоохранители направили 23 посетителей с внешними признаками опьянения на медицинское освидетельствование. Они сдали тесты на употребление наркотиков и психотропных препаратов. Еще шесть посетителей отказались это делать, и в отношении них составили административные протоколы.

Георгий Портнов