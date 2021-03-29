Правительство упростит получение самозанятыми льготных кредитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что порядок предоставления льготных займов для самозанятых граждан будет упрощен. Они смогут подавать заявки через портал госуслуг.

«В конце прошлого года была снижена ставка по льготным кредитам для самозанятых, а также для малого и среднего бизнеса. Упростим порядок предоставления такого займа гражданам, которые платят налог на профессиональный доход, то есть самозанятым»,— сказал господин Мишустин на совещании со своими заместителями (цитата по сайту правильства России).

По словам премьера, у самозанятых до конца года появится возможность подать заявку на получение льготного кредита через портал государственных услуг. «Эти деньги можно будет потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств. Представители малого бизнеса также просто смогут оформить льготную лизинговую поддержку. Это поможет им без лишних затрат расширить или модернизировать свое производство»,— добавил Михаил Мишустин.

Он добавил, что перечень госуслуг, которые можно получить онлайн, был расширен. «Среди них — выписка о наличии вклада в банке, которая необходима для получения страховых выплат в случае банкротства финансовой организации. Все эти изменения значительно упростят и ускорят получение государственных услуг»,— сказал премьер.

В начале марта Минэкономики России предложило расширить перечень услуг, оказываемых гражданам через портал «Госуслуг». В частности, министерство предложило в электронном виде информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке.