Александру Поветкину объявили остановку

Жестокое поражение, которое потерпел лучший российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин в повторном бою против британца Диллиана Уайта, принесло его сопернику шанс сразиться за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC), правда, в лучшем случае в очень отдаленном будущем. В ситуации с Поветкиным оно, кажется, поставило вопрос о целесообразности продолжения им карьеры.

Состоявшийся в Гибралтаре бой входил в число самых интригующих в этом году благодаря предыстории. Александр Поветкин и Диллиан Уайт уже дрались в августе 2020 года, и тогда российский боксер, котировавшийся ниже, пережив два нокдауна, неожиданно и безумно красиво нокаутировал оппонента в пятом раунде.

Сценарий матча-реванша был куда проще, прямолинейнее и вылился в самую болезненную для Поветкина осечку в биографии.

Его профессиональная карьера состоит из четырех десятков боев, в которых лидер российского супертяжелого веса потерпел лишь три поражения. Два предыдущих ему нанесли не просто топовые боксеры, а те, кто на момент встречи с ним был именно бесспорным королем категории: в 2013 году Александр Поветкин проиграл украинцу Владимиру Кличко, в 2018-м — британцу Энтони Джошуа. И это не были поражения из разряда совершенно разгромных. В поединке с Кличко Поветкин попадал в нокдауны, в катастрофически сложные ситуации, но выстоял до финального гонга. Поединок с Джошуа завершился досрочно, однако все же в седьмом раунде, то есть по крайней мере перевалил за середину, и кое-какие неприятности своему оппоненту Поветкин доставить успел.

Диллиан Уайт — популярный, бесспорно, очень сильный боксер. Но все же его никогда не ставили вровень с тем же Энтони Джошуа. А проиграл ему Александр Поветкин в чересчур скверной стилистике. Он производил плохое впечатление, много пропустил уже в первом раунде и, ненадолго встрепенувшись во втором, дальше продолжал падение. Работа ног, выбор дистанции — ни с чем из этого не клеилось совершенно. Защита Поветкина зияла дырами, и Уайт, может быть, сам удивился, насколько легко теперь ему удается доставать соперника — джебом, взрывной правой.

Весь ход этого боя заставлял вспоминать о том, что российскому супертяжу уже пошел пятый десяток, о перенесенных им операциях и коронавирусной инфекции, откладывавшей реванш.

Ну, еще, конечно, о том, что Поветкин всегда отличался поразительной крепостью.

На самом деле, если бы не это качество, Александр Поветкин рухнул бы гораздо раньше. В третьем раунде был эпизод с таким попаданием Диллиана Уайта, что нокдаун — не легкий, а глубокий — выглядел вроде бы неминуемым. Поветкин с ним как-то справился и безнадежно «поплыл» только в раунде следующем, в конце концов после очередного выстрела навстречу рухнув на настил, чтобы, кое-как поднявшись, произвести явное впечатление человека, с трудом ориентирующегося в пространстве. Остановка боя была неминуемой.

С тем, что произойдет с обоими боксерами после нее, ясности на порядок меньше. Диллиану Уайту достались звание временного чемпиона WBC и статус официального претендента на титул этой организации. Проблема в том, что реализовать его непросто. Пояс WBC принадлежит еще одному британцу, Тайсону Фьюри, который уже договорился о двух грандиозных боях за титул абсолютного чемпиона с Джошуа — лучшим по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Ждать, пока они выяснят отношения, придется долго. И не факт, что после выяснения окажешься первым в очереди — другие структуры тоже имеют своих претендентов.

А драться, заполнять график хорошими боями нужно. И ничего странного, что Диллиан Уайт фактически уже предложил Александру Поветкину пересечься снова. «Если он хочет реванш и на кону будут "правильные" деньги, я готов»,— заявил он.

Как нет ничего странного в сообщении ТАСС со ссылкой на команду Александра Поветкина о том, что он подумает о завершении карьеры. Момент смотрится не таким уж неподходящим для него, хотя эта самая карьера Поветкина во многом соткана как раз из возвращений на ринг и в элиту после болезненных тычков судьбы — поражений, травм, допинговых инцидентов. Он стал великим специалистом по ним.

Алексей Доспехов